【大慶證券】盤前分析－美中談判未見突破  台股量縮欲振乏力



◆盤勢分析

聯準會主席鮑威爾對外表示美國經濟強勁，激勵美四大指數上週五全數走揚，其中以費半上漲 1.46% 漲幅最大。美國的減稅政策，加上強勁的經濟成長，帶動企業獲利表現亮眼，持續支撐美股走強，除了 S&P 500 及 NASDAQ 共同再創歷史新高外，道瓊與費半也重新站回所有均線之上，惟美股走勢雖強，但美中上週貿易談判仍未有重大突破，相關問題恐持續干擾股市，因此即便現階段美股走強，有助激勵台股反彈，但在貿易問題未解前，恐持續壓抑股市上漲空間。

國際間紛擾不斷，加上時逢週末，市場追價意願淡薄，上週五台股走勢疲軟，終場下跌 0.5% 收在 10809 點，成交量 977 億。從技術面看，指數一度跌破 5 日線與年線，不過隨即拉回留下影線，顯示多頭心態積極，惟量能依舊低迷，加上面臨月、季線反壓，以及 8/13 的大量黑 K 缺口壓力，除非量能回升至 1200~1300 億以上，否則在上頭壓力重重下，恐壓抑指數上漲的力道與空間。另外櫃買指數下跌 1.11% 收在 139.44 點，櫃買再次破底，格局明顯偏弱，短線需盡快站回 5 日線，爭取反轉契機，否則不排除回測前低 136.88 點的可能，恐對中小型股走勢造成較大壓力。

觀察盤面，被動元件走勢轉強，包括國巨、華新科、信昌電… 等都有表現，其中指標股國巨、華新科在經過連日的量縮整理後，籌碼有沉澱現象，可待走勢出現明顯轉多訊號後再做布局。PCB 類股漲勢延續，包括高技、楠梓電等漲幅均來到 4% 以上，其餘如柏承、泰鼎 - KY 等也有表現，另外 IC 設計的神盾、原相等也逆勢上漲，其餘像瑞昱、義隆等，走勢也相對持穩，兩族群皆時逢第三季傳統旺季，出貨動能續強，都是可持續留意的方向。反觀 LED 封裝大廠億光在中國競爭壓力下，獲利表現衰退，遭外資降評，股價打入跌停，拖累其餘封裝廠像隆達、東貝、榮創等走弱，台廠雖逐漸找到新的出路，惟轉變過程中的陣痛期在所難免，在股價經過整理並打出明確底型前，不建議輕易進場摸底。傳產類股上週五也見賣壓，先前上漲的紡織類股包括豐泰、遠東新… 等普遍下跌，鋼鐵的中鋼、中鴻等以及塑化的台塑、台化等也全數收黑，不過相關類股整體走勢仍偏強，部分供需市場改善、第三季進入傳統旺季的傳統類股，依舊為盤面關注重點。

