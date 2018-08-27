【永豐期貨】台指選擇權盤前－中美貿易協商未見進展 台股量縮拉回守五日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 53 點至 10787 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 22.35 點，電子期逆價差擴至 - 0.38 點，金融期逆價差縮至 - 1.69 點。現貨部分，三大法人賣超 30.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 5728 口至 5337 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7161 口至 31988 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5189 口至 8053 口。

週四美股三大指數同步拉回且美元指數出現強彈，台指期開盤開低後一度跌點收斂，連帶台股開盤以平盤開出，但開盤不久期貨賣壓湧現，自 9 點 05 分至 9 點 50 分止短短不倒 50 分鐘期貨急殺百點，加上盤中傳出中美副部長級貿易協商並無實質進展，陸港股市持續弱勢也導致台股無力反彈，而本週力撐台股反彈走高的傳產族群，紡織族群全面拉回重挫市場信心，且近期持續弱勢的櫃買指數，也在矽晶圓族群再度重挫拖累下跌破新低，所幸被動元件族群跌深反彈使得台股跌點並未擴大，終場加權指數下跌 53.78 點或 0.495%，收在 10809.35 點，成交量能 965.5 億，較前一日縮減 46.17 億。技術面來看，週五日 K 終結連四紅一度回測 5 日線與年線支撐，所幸日 KD 指標持續黃金交叉向上，但短中期均線呈現糾結，上有壓下有撐，盤勢陷入多空觀望態勢。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察，買權賣權 OI 最大量壓力支撐區由 10950~10750 縮窄至 10850~10750，上檔壓力下移，其中 10850 點 OI 增量超過 1 萬口，而 10900 以上也有多個履約價的買權 OI 增加超過三千口，明顯較賣權增加得更積極，也是全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.14 降至 1.06 的主因，而買權平均隱含波動率由 10.47% 降至 10.38%，賣權平均隱含波動率由 13.84% 升至 14.02%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示中性偏多架構降溫。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。