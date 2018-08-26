馬侃在家中去世 生前曾要求「別讓川普來參加葬禮」

美國當地時間下午 4 點 28 分，美國共和黨國會議員和兩屆總統候選人約翰 · 馬侃在亞利桑那州的家中去世。

據《紐約時報》報導，根據馬侃辦公室發布的一份聲明，馬侃已於當地時間下午 4 點 28 分去世。自 2017 年夏天被診斷患有惡性腦瘤以來，他定期接受放療和化療。

馬侃的家人本周五表示，去年夏天，約翰 · 馬侃被診斷出患有惡性膠質母細胞瘤，但從那以後的一年裡，他的生存能力超過了預期。但疾病的發展和年齡不可阻擋的增長，使他憑着一貫的堅強意志，選擇停止醫療治療。

馬侃的女兒梅根（Meghan McCain）表示，非常感激在過去的一年裡所有人對他的關心、照顧和祝福。

生前曾要求「川普不要來參加葬禮」

在得知馬侃去世的消息後，美國總統川普通過社交媒體表示「我對參議員約翰 · 馬侃的家人表示最深切的慰問和敬意。我們的心和祈禱與你們同在! 」

但從川普參選總統開始，馬侃一直對川普進行嚴厲的職責，並曾將備受爭議的「斯蒂爾檔案」（Steele dossier）交給美國聯邦調查局 (FBI) 前局長詹姆斯 • 科米(James Comey)。馬侃曾批評川普不成熟且虛假的民族主義做法。

而川普也曾多次指責馬侃，2015 年 7 月他公然嘲笑馬侃在越戰期間是一名飽受折磨的戰俘，「他是一位戰爭英雄，因為他被俘虜了。我喜歡那些沒有被俘的人。」 甚至在馬侃與癌症抗爭的時候，川普還在繼續辱罵他。

今年 5 月，川普辦公室發言人凱利 · 薩德勒曾發表引眾怒的言論，說身患癌症的參議員約翰 · 馬侃對總統所提名人選的反對並不重要，因為他「反正要死了」。6 月，因輿論壓力太大，薩德勒被川普解僱。

據紐約時報報導，生前馬侃曾特別要求川普不要參加他的葬禮，而是要求副總統彭斯參加在華盛頓國家大教堂舉行的葬禮。

與此同時，馬侃的助手也在物色可以填補其職位空缺的參議員人選，他們想找一位能完全代表馬侃的人來替代他在參議院席位。目前，包括已經有了一個候選人名單，包括麥凱恩的妻子辛迪也名列其中。

美國的「越戰英雄」和「鷹派人物」

馬侃出身美國軍人世家，其父親和祖父都是美國的海軍上將，美國伯克級驅逐艦就被命名為「約翰 · 馬侃號」。

作為美國海軍上將的子孫，馬侃在維吉尼亞州的亞歷山德里亞聖公會中學和安那波利斯的美國海軍學院接受教育，並子承父業，開始擔任美國海軍飛行員，並參與了越戰。

1967 年，馬侃在一次戰役中被擊落，導致其四肢骨折。隨後，他被俘並拘禁了長達五年半的時間。長時間的拘禁造成了身體上永久的創傷，也使他在美國被視為「越戰英雄」。

馬侃曾兩次參加總統選舉，在 2000 年共和黨總統候選人提名中，他輸給了後來擔任總統的小布希。2008 年，作為共和黨總統候選人，他最終敗給了後來的當選總統歐巴馬。

馬侃是戰爭鷹派人物，他曾強烈主張在伊拉克、敘利亞、科索沃、朝鮮、阿富汗和伊朗等問題上採取軍事行動。