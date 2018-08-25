熱門股—外資升評等上修目標價 台塑化完成填息

台塑化 (6505-TW) 受惠亞系外資調升投資評等為買進，並將目標價由 128 元上修至 146 元，激勵台塑化近期股價走勢強勁，沿著五日均線溫和上漲，連續 9 個交易日收紅，周一 (20 日) 成功填息，周五 (24 日) 終場上漲 1.6%、以 127 元作收，創近 3 個月新高，周線更已出現連 4 紅。

亞系外資認為，國際海事組織 (IMO) 力推的綠色環保新規 IMO 2020 將於 2020 年上路，船用燃料中硫含量將從 3.5％降至 0.5％，可望增加對燃油與柴油的需求，在供需不平衡的情況下，將帶動煉油利差擴增，及甜、酸原油價差擴大，而台塑化柴油煉油占比達 38％，且酸原油折價幅度擴大，有助台塑化降低成本，毛利表現可期。

展望第 3 季，台塑化總經理曹明表示，煉油事業部分，8 月與 9 月煉油量將逐步提高，由於定檢將在 9 月 2 日結束，9 月煉油量可望從 8 月的每天 52.4 萬桶，提升至 53 萬桶，預期第 3 季開工率 96%；烯烴事業部分，8 月產能利用率會從 7 月的 9 成則會提升至 100%，9 月則是維持 96% 左右。

台塑化第 2 季合併營收 1923.28 億元，季增 5.6%，年增 38.44%；稅後純益 252.26 億元，季增 37.8%，每股純益達 2.65 元。上半年合併營收 3744.04 億元，年增 23.4%；稅後純益 435.27 億元，年增 25.5%，每股純益 4.57 元。