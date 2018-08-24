暴雨來襲 壽險業啟動關懷保戶服務機制

因熱帶性低氣壓挾帶龐大雨量來襲，豪雨已對中南部地區造成災情，隨著熱帶性低氣壓向北移動，北部地區雨勢也會逐漸明顯，目前包括國泰人壽、富邦人壽、元大人壽、三商美邦人壽、全球人壽、南山人壽等均宣布啟動關懷保戶服務機制。

國泰人壽表示，為因應豪雨可能帶來的衝擊，已迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，例如免費保單換發、保費與保單借款利息緩繳、受災戶房屋貸款緩繳、理賠醫療預付金等服務。

此外，針對應繳月為 107 年 8 月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施。

富邦人壽則表示，保戶若因豪雨災害成為受災戶，將提供四項方案，包括第一、續期保費緩繳。凡受災保戶且其保費的應繳月為 107 年 8 月至 12 月者，提供保費緩繳 6 個月，可以攜帶本人身分證親臨櫃台辦理，或委由業務同仁送件辦理。

第二、保單借款利息寬延。針對受災保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為 107 年 8 月至 12 月者，可由本人攜帶身分證親臨櫃台辦理，或委由業務同仁送件辦理，得以寬延 3 個月繳息。

第三、 免費補發保單。依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「受創災區之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發之工本費。

第四、快速理賠服務。若為不幸受傷者需辦理醫療險理賠，均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或 EASY PAY 線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。

而國泰產險也提醒，若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛的引擎電腦，通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。