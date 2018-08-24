網路投保保費上半年大增2.3倍 最受醫生、科技新貴青睞

網路投保市場大躍進，據保險局統計，截至今 (2018) 年上半年，網路投保保費收入來到 12.1 億元，比去年增長 2.3 倍，顯示國人已逐漸習慣線上投保。中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽因此針對網路投保客戶進行分析，發現民眾在網路上購買保險高達 95% 會選擇刷卡支付，尤以購買年金險者更為顯著，刷卡比率高達 98%；進一步分析利變年金險的客群輪廓，發現客戶職業多為醫生、科技新貴，且近 7 成為男性，其中 35 至 55 歲的「精享族」更佔了 5 成以上。

台灣人壽表示，因網路崛起的「精享族」高度依賴網路蒐集資訊，在精打細算之餘，他們深諳趁早將閒錢配置在保單上可讓自己享有更精采的生活，投保目的多為退休規劃或是為築夢基金做準備。

台灣人壽進一步分析，網路投保最受醫生、科技新貴青睞，以醫生這類醫療從業人員來說，非屬勞工、未參與勞保，更需打點自己的退休生涯；而科技業每年 7 至 9 月適逢股利發放，大量銀彈在手，也會趁機檢視資產配置及保障規劃，用刷卡買年金險抗漲保值，儲備未來生活金流。

據金管會統計，2018 上半年網路投保的保費收入達 12.1 億元，其中，占比最高的利變年金險保費收入達新台幣 7.1 億、較去年同期大幅成長 14 倍，其熱銷主因在於全球低利環境、市場不確定性高，利變年金險具靈活反應市場利率、抗通膨特性，深獲民眾喜愛。

台灣人壽的 e 富保利率變動型年金保險僅在網路銷售，累計至今年 7 月底保費收入，較去年同期大幅成長 650 倍，為業界成長率第一。

利變年金險儼然已成為民眾保險理財的熱門工具，不過，台灣人壽提醒，保險為長期契約，投保時仍須考量商品內容是否符合自身需求，否則提前解約將可能無法拿回所繳保險費的全部金額，此外，若商品本身收付若皆為外幣也需注意匯率風險。