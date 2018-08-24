【豐銀投顧】看到外資期貨多單減少，你怕了嗎？

◆盤勢分析

今天亞股普遍上漲，只有台股莫名妙下跌，外資期貨淨多單也突然減少了七千餘口，現貨的部份則是賣超 22.7 億。看到這裏，很多人想必又嚇壞了，大概又以為要變盤了、外資又要落跑了。但事實上真有需要這麼緊張嗎？今天南部部份縣市因大雨而停課，使得成交量多少萎縮受到一點影響，加上矽晶圓股普遍弱勢，造成 otc 指數又再一次的破底。這樣的盤勢當然造成許多投資人「視覺」上的緊張！過去一週，我們並沒有操作股票，而都以期指為主，就是因為我們知道未來盤勢盤勢較不利於個股的操作，但期指機會相對來得大，才造就本週出手每一次都獲利的好成績。

指數連動的是權值股，本週權值股表現尚可，期貨指數也就跟著上揚，但個股表現就不容易了。筆者認為中小型股也不致於就此崩跌，下週應有機會再止穩。今天外資賣超並不多，加上被動元件股並沒有重挫，顯見下週多方仍留有再起的火種，大家不必太過擔心。至於外資為何會減碼如此之多，筆者過去已經說過:「外資的操作向來都是順向的」，也就是指數上漲，外資多單就加碼，指數下跌，多單就減碼甚至反手放空，如此而已。這也就是我們常常會看到指數在高點外資反而才在大買多單，而在指數低點時大賣多單，都是順向操作的痕跡。

況且投資人可能還沒想過一個問題，台指期貨目前都有夜盤交易，如果外資在日盤大賣，然後又在夜盤買回來，那真是神不知鬼不覺。況且昨天我們已經提醒大家，印太聯盟即將成形，台股從今年以來外資其實累積是賣超的，如果印太聯盟真要成形，嗅覺靈敏的外資必然會將資金回流台股，屆時台股應該會再有一波的「資金行情」，台股的多頭行情應該不只這樣，投資人真的不應妄自菲薄才是，祝大家週末愉快，下週操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師