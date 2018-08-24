台股盤後─月線反壓重 電金同挫收跌53.78點 周K順利收紅

台股今 (24) 日缺乏成交動能，同時受限 10892 點月線反壓，盤中仍以中小型被動元件族群反彈力道最強勁，但電子、金融指數齊跌壓抑下，大盤指數終場收跌 53.78 點，收在 10809.35 點，成交值 962.42 億元仍跌破千億元，周線則順利收紅，化解上周黑 K 反壓。

台股本周呈現量能萎縮格局，單日成交值維持 1000 億元附近，但周線則收紅，集中市場加權股價指數本周上漲 118.39 點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前走勢在年線及 5 日、10 日線的短線支撐上，但是上檔面臨月線反壓，且台股量能退潮，指數持續面臨整理格局。

台股集中市場加權股價指數今日早盤以 10865.91 點開出，最高點在開盤的 10865.91 點，最低在 10770.32 點，盤中被動元件類股走勢仍是市場焦點，以跌深中小型個股最強，包括國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 兩大被動元件龍頭股全場維持平盤以上，終場國巨上漲 2.39% 以 643 元作收，華新科收盤報 280.5 元，較昨日上漲 6.25%。國巨及華新本成交值合計達 178.57 億元，占大盤成交值 18.55%。

今日大盤電子、金融類股指數多小幅小跌，昨日強勢上漲的 PCB 類股也拉回；同時，台股今天沒有主流族群帶隊，在成交量萎縮及月線反壓雙重不利因素影響下，對大盤上攻造成阻礙。

簡伯儀說，下周的觀盤重點在於經濟數據的出爐表現及全球利率的走向。證券分析師黃漢成對目前對大盤走勢仍認為，台股下周將維持震盪向上的格局。