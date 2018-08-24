勞工及福利局長羅致光表示，讓婦女有10周產假的做法在香港已維持了一段相當長的時間都沒有改變，而國際的標準已提升至14周，香港屬生產力相對高的先進地區，應具備條件與國際睇齊。政府正考慮是否可以幫助僱主承擔有關成本。

婦女為人類承擔生兒育女的天職，需承受極大的痛苦，相信大部分港人都支持延長產假至14周的建議。不過，有人並不贊成政府用公帑去補貼僱主去做這件事，說沒有理由僱主請客，卻要由政府來付鈔！但從商界的角度來看，亦沒有理由政府請客要由僱主來付鈔！

我個人覺得，生兒育女是人類的需要，社會的需要，而不是個別商業機構的需要，所以應由整個社會來承擔。如果要由商業機構來承擔，大公司還好，可以交由眾多員工一起承擔；但遇著一些全公司亦只有兩三個人的初創公司，若要獨力提供其中一個女性員工14周有薪產假，差不多可以要了他的命。

要知道，產假是不用在同一間公司一路工作一路累積的，僱主是沒法透過預扣的方式，從個別女性員工身上累積資源供她產假時使用的。結果，這些資源只能由其他員工一起分攤，這對其他員工也不公平。一間細公司，如遇到這樣的事情，其他員工可能要有兩年都沒法加足人工。

勞工界的議員說，僱主賺了這麼多錢，拿一部分出來承擔社會責任亦屬應該。但現實是很多僱主其實都不賺錢，有八成以上的公司在成立的頭兩年就虧損到要結業的。社會需要鼓勵創業，而不是向他們施壓，叫他們早點關閉。

香港很多中產都有聘用家庭傭工，本身亦是僱主，只要想一想，如果你的家傭上任不久就發現懷了孕，除了前四後六的假期外，有時身體不適，還要你照顧，你就會明白，為甚麼提供產假應該是社會的責任，而不是個別僱主的責任了。

既然是社會的責任，就應該由政府透過徵稅的方式，收集社會資源去扶助要生育的婦女。所以我認為，不但新增的四周假期應由政府負責，原先的前四後六亦應由政府負責。這不是僱主是否吝嗇的問題，而是責任誰屬的問題。我認為有心的僱主可以給予額外的補貼，但必須以自願為原則，至於社會保障，當然應該由整個社會來承擔。

有人說，現時法定的產假與病假一樣，只能八折支薪，這樣並不合理，因為婦女在生育期間開支大增，還要收不足工資，日子會更難過，難怪很多香港女性現在都不肯生育了。

我相信婦女不願生育的問題不只是錢這麼簡單，以前甚麼福利也沒有的時候，婦女一樣可以生五六個孩子。當然，如果有金錢上的鼓勵，對提升婦女的生育率應該是會有好處的。

香港女性的生育率長期偏低。一對夫婦平均只生一個孩子，等同每代的人口都要少一半。這樣下去，香港人很快就要絕種。所以，我並不反對產假可以支足人工，但責任應由社會承擔，而非個別僱主。不過，香港的稅收大部分由商界提供，普通人所交的佔比不高。所以無論怎樣，商界的責任是跑不了的。

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