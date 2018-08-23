交通銀行(03328-HK)中期淨利潤同比增4.61%至407.71億元

交通銀行(03328-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，利息淨收入為606.58億元人民幣(下同)，同比減少1.10%；歸屬於母公司股東的淨利潤為407.71億元，同比增長4.61%；每股收益0.51元。

報告期内，集團公司金融業務實現稅前利潤252.58億元，同比增長7.87%；手續費及傭金淨收入79.62億元。集團公司存款餘額達39468.25億元，較上年末增長2.35%；集團公司貸款餘額達32264.45億元，較上年末增長1.80%。集團公司減值貸款餘額為544.82億元，減值貸款率為1.69%。

期内，集團個人金融業務實現稅前利潤111.03億元；手續費及傭金淨收入113.66億元，同比增長11.44%。個人存款餘額達17837.78億元，較上年末增長5.81%；個人貸款餘額達15675.20億元，較上年末增長11.18%；境内行個人客戶總數較上年末增長3.08%。個人減值貸款餘額為170.30億元，減值貸款率為1.09%。

此外，集團金融市場資金業務實現稅前利潤97.14億元，同比增長41.58%。證券投資規模達26327.70億元，較上年末增長6.40%；報告期内，證券投資收益率為3.56%。

境外銀行機構實現淨利潤24.05億元。境外銀行機構資產總額達10532.29億元，較上年末增長9.18% ，佔集團資產總額比重較上年末上升0.63個百分點至11.30%。境外銀行機構減值貸款餘額為12.85億元，減值貸款率為0.30%。

期内，資本充足率為13.86%，較上年同期下降0.14個百分點；一級資本充足率為11.69%，較上年同期下降0.17個百分點；核心一級資本充足率為10.63%，較上年同期下降0.16個百分點。

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