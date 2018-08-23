歐股盤中─基本資源、汽車類股疲軟 指數漲跌互見 泛歐 Stoxx 600漲0.14%

在美中兩國進行新一輪貿易磋商的同時，雙方今 (23) 日也互相對價值 160 億美元的商品，加徵關稅；歐股早盤，主要指數漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.14%。

台北時間週四下午 5 點 55 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.14%，德國 DAX 指數下跌 0.06%，法國 CAC 40 指數上漲 0.12%，英國 FTSE 指數上漲 0.10%。

週四早盤，泛歐 Stoxx 600 指數小幅走揚，科技股表現亮眼；但受貿易爭端影響，基本資源、汽車類股，皆下跌約 0.4%。

瑞士電信公司 Sunrise Communications 第 2 季財報優於預期，前景看俏，股價上漲 5%。

瑞安航空 (Ryanair) 與發動罷工的愛爾蘭機師工會達成協議，該消息使其股價上漲近 5%。

美中雙方於 8 月 22、23 兩日，進行新一輪貿易磋商；中方代表團由商務部副部長王受文率領，美方代表團則以財政部次長 David Malpass 為首。

據《金融時報》報導，本次談判，美國列出 1 份包含 140 餘條要求的清單，中國官員透露，在局勢相對和緩的前提下，中方願意落實清單中 3 分之 2 的要求。

繼 7 月對價值 340 億美元中國商品加徵關稅後，自 8 月 23 日起，美國與中國，將互相對價值 160 億美元的進口商品，加徵 25% 關稅。

中國商務部批評，美方一意孤行，涉嫌違反世界貿易組織 (WTO) 規則，中方將向 WTO 提起訴訟。