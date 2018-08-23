【華冠投顧】大盤進入短線關鍵期 被動元件提防這件事

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、5439 高技、1402 遠東新、1477 聚陽

＜大盤分析＞

國際股市小漲小跌，今日大盤早盤在台積電突破月線帶動下一度拉高，但因預估量依舊不足千億、台指期於高檔出現爆量摜壓動作，因而拉回平盤附近震盪，尾盤亞股普遍拉尾，大盤再度拉高 + 58 點收最高，OTC 指數則 - 0.16% 相對疲弱。

今日大盤成交量仍維持千億左右的低量水準，不過期貨成交量卻很明顯的放大，暗示這邊多空角力轉趨激烈，今日多頭雖在大盤低量狀態下藉由台積電、台塑、台化... 等少數權值股包辦指數漲幅，但緊接著即將面臨半年線、季線、月線三重反壓，再想續攻就需要拿出真金白銀，不能光在權值股上動手腳了，因此短線看盤重點首先就看現貨出量與否。

其次要留意的就是今天台指期放量站上本月開倉以來的高點，空頭全數被軋，邏輯上今天期貨Ｋ棒不應再來回測，否則空單就有機會跑掉了，所以多頭理應順勢砸錢拉現貨，若是短線可以軋空卻不放量拉高軋空，那麼就要提防空方重新取回發球權。

＜被動元件族群＞

今天被動元件族群成為台股的拖油瓶，二線股中《6173 信昌電》、《2456 奇力新》、《3537 堡達》、《2472 立隆電》... 等再次破底，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》跌破五日線和十日線，連最短期的均線都守不住。先前提過整個族群的中線籌碼仍亂，近期整理期間又不見明顯的改善，因此近日須提防刻意殺低取量掃停損之可能性。

＜PCB 族群＞

PCB 族群今日有利多，最強的《2368 金像電》、《6108 競國》、《5439 高技》續創波段新高，這三檔沿著高角度行進的個股因為正乖離較大，仍舊用五日線或向上趨勢線作為停利點。其餘強勢股《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》，則沿著上揚月線操作，以下跌帶量或跌破支撐作為停損停利。

＜紡織族群＞

紡織股股性不若電子股一般活潑，但在現階段輪動快速的盤面上卻具備穩健、風險有限之特性，前天介紹的上游聚合及酯粒題材個股《1402 遠東新》、《1413 宏洲》、《1409 新纖》，成衣廠的《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《8916 光隆》、《4438 廣越》，仍是盤面強勢股。

上列個股中，聚合及酯粒個股位於歷史高檔，上檔無套牢壓力，下游成衣個股從週線角度來看才剛剛突破中長期大底的頸線位置，短線正乖離雖然稍大，但逢回皆可留意。

此外，《1444 力麗》、《1447 力鵬》、《1455 集盛》受惠於 CPL 上揚帶動尼龍酯粒跟漲，本業營運較去年同期由虧轉盈，近日同獲法人回補，股價亦同步突破糾結均線。《4417 金洲》受惠於海洋撈捕業景氣回溫，換網需求大增，本業獲利季增、年增逾 1 倍，並有業外挹注下，EPS 達 1.51 元，創歷史第三高紀錄，但因近日股價高檔爆量，勿追高，可待回檔量縮再留意切入點。至於近日最強勢的《4432 銘旺實》及《4433 興采》，由於短線正乖離太大，先觀望即可，後市若進行整理再作考慮。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。