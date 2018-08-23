馬化騰：要學會打逆風球 要準備好跑馬拉松

今日(23日)，中國國際智能產業博覽會(簡稱智博會)在重慶悅來國際會議中心開幕。在上午舉行的大數據智能化高峰會上，騰訊公司創始人、董事局主席馬化騰帶來題為《數智技術與智能創新》的主旨演講，並帶來一個“智能大禮”——騰訊計劃將西南區域總部落戶在重慶。

馬化騰很高興再次來到重慶，“記得在4個月前，我們在重慶舉辦了騰訊歷史上規模最大的互聯網+峰會，當時有超過6000人來到現場。今天的智博會遠遠不止幾千人，我們看到國內外政、產、學、研的嘉賓都匯聚到山城來，在這裏我們感受到了大家對科技創新的期待，就好像重慶火鍋一樣的熱烈，這是一個讓人振奮的開始，騰訊也將全身心投入參與到這場熱氣騰騰的創新盛宴之中。”

這次，騰訊帶來了2000平米的展台，這也是騰訊參展活動中規模最大的一次。觀眾在展區可以全方位體驗到騰訊針對個人、企業和政府等不同的產品，了解數字的技術如何幫助我們實現智能生活。

今天下午，騰訊還將在重慶簽署一系列合作協議。“正如在四個月前騰訊提出的目標，騰訊希望成為各行各業的數字化助手，我們將助力重慶各行各業的數字化轉型升級，為大家提供最有效的數字接口，最豐富的數字工具箱以及和重慶政府、企業一起共建數字生態，推動智能產業的創新和發展。”馬化騰說。

在新的形勢下，如何發展數字技術和智能產業？高峰會上，馬化騰分享了自己的看法。

“首先，我們需要沈下心來，學會打逆風球。”馬化騰說，在過去的20年，是全球互聯網和科技行業發展的黃金期，中國互聯網行業獲得了高速的發展。中國基於移動互聯網的應用創新層出不窮，吸引了不少國際同行的關註。打逆風球既希望我們穩住陣腳，頂住壓力，把手中的每一個球打好，還需要我們堅定信心，緊緊抓住轉型升級的發展軌道不松手。

“第二，我們要做好跑馬拉松的準備。”馬化騰說，在全球新一輪科技和產業革命的推動下，中國正在面臨一場前所未有的數字化變革，從廣度上來看，中國的數字化進程已經從經濟的領域擴展到民生、政務等領域，而且開始覆蓋到社會經濟的方方面面。另外從深度來看，數字創新正在和各個垂直的領域深度融合，開始下沈到各行各業。所以，無論從廣度還是深度，數字化的進程都不可能一步到位，還需要發揚數字工匠精神，從外到內打磨每一個細節，而不是熱衷於概念的炒作。也需要幫助更多的人跨過數字鴻溝，把數字產品和服務向下兼容，帶動弱勢群體、老少邊窮分享數字紅利。

“第三，不應該放棄我們在科技賽場上踢出世界球的夢想，我們如何讓科學家得到真正的尊重，如何讓科研人才營造一個好的環境，如何打通技術銜接的綠色通道，這些都是我最近思考比較多的問題。”馬化騰說，從產業角度來講，做基礎技術投入很大、遙遙無期，因此企業一般選擇做相對比較簡單的應用，但長期下來，基礎研究的實力依然薄弱，獨到的創新不多，他覺得現在到了政、企、學、研幾方面一起努力改變現狀的時候。

在馬化騰看來，重慶制造業是中國制造業的一個縮影，目前正處於一個轉型期，但騰訊看到這裏創新的主體正在迅速增加，各種創新要素也在集聚，一定能實現從高速度增長向高質量發展轉變。

目前，騰訊正在積極和重慶各行各業共同推動數字化進程，比如重慶的交運集團正在和騰訊一起探索如何讓信息流跟隨人流、物流一起跑起來，把空運、陸運、水運三個通道的物流信息打通，借助可視化的物流大數據隨時調控各個通道的物流資源，幫助重慶物流行業降本增效，打造國際交通大通道。

再比如，在有一部手機遊雲南項目的基礎上，騰訊與武隆區打造了一部手機遊武隆的方案，借助數字化的手段實現了需求可分析、服務可評價、監管可落實。除此以外，騰訊還和重慶警方探索共同打擊網絡犯罪，保障網絡安全，去年5月我們推出了騰訊的110報警平台，並把平台放在了重慶。最近我們協助重慶警方搗毀了6個詐騙團夥，抓捕了300多位犯罪嫌疑人。

高峰會上，馬化騰還透露了一個信息，騰訊正在和重慶長安汽車進行車聯網方面的探索，今年希望共同解決的一個痛點是，在汽車這個移動終端上實現人與各種車載服務的智能連接。這次智博會上，騰訊也帶來了一個階段性成果，觀眾可以在長安洲尚A800這款新車可以體驗未來在駕駛過程中，以語音代替人耳的人工操作，連接微信、播放音樂、收聽新聞、完成支付等，這裏面不但需要打通騰訊海量數字數據的資源，而且還會運用到騰訊在物聯網、人工智能方面的技術。另外，騰訊也在和重慶政府共建智能超算中心，我們希望借助數字技術，把汽車制造各環節的數字打通。

華龍網8月23日11時10分訊 首席記者 佘振芳 記者 周曉雪

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