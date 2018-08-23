三貝德下半年更旺 今年將賺逾一個股本 朝大陸素質教育發展

三貝德數位 (8489) 下午應櫃買中心之邀舉行業績說明會，總經理魏宏泰指出，持股 51% 的亞洲教育大平台，未來每季維持整併 3 間，目標 2020 年 4 月公發，2021 年申請上櫃。此外，三貝德也朝大陸上海國際學校素質教育產業發展，包括音樂、美術等數位線上化，預估將取得過半持股，第四季將可完成，順利的話今年就可貢獻業績。三貝德今年上半年營收為 7.61 億元，年增 86%，稅後淨利 1.9 億元，以增資後股本來看，每股盈餘 5.27 元，較去年同期 2.9 元大幅成長。魏宏泰，根據往年，下半年會比上半年好，比重為 4 比 6，法人估，今年每股盈餘將可賺一個股本，創新高。



魏宏泰以母子公司來分析，在母公司三貝德數位部分，上半年營收為 4.38 億元，毛利率 91%，營業費用率 42%，營業利益率從去年下半年 39% 提升至 48%。



魏宏泰指出，目前數位學習替代率僅 12%，預期在補習班教材線上化之後，將會快速成長。



在亞洲教育子公司部分，上半年營收 3.52 億元，毛利率 47%，營業費用率 31%，營業利益率為 16%，將積極朝 20% 發展。



亞洲教育平台今年 4-6 月單月營收 7100 萬元，較年初 2-3 月 5100 萬元明顯增加，魏宏泰說，每季以整併 3 間的速度進行，累計上半年營收為 3.52 億元，目前線下實體教學已整合全台六都 11 家知名補習班，共有 33 個服務據點，朝 O2O 虛實整合教育理念發展。



三貝德在台灣已併入補習班有 11 間，過去稅後淨利率約 12%，預計今年整併總家數達 15-18 家，營收規模達 10-12 億元，整合後統一管理淨利率可提升至 15%，預估補習班課程線上化後，淨利率提升至 22%。



三貝德日前董事會決議通過擬依原持股比例 51% 參與亞洲教育平台現金增資 1.1 億元，每股價格為 15 元，三貝德認購總價 8415 萬元，亞洲教育平台資本額由原本 0.55 億元增加至 1.66 億元。



魏宏泰指出，在台灣線上部分，預估每年都將維持營收成長 5-15%，淨利率 35-30%，利益率維持 50-45%；台灣線下部分，台灣 O2O 則成立子公司致勝先師，推出互動個人化直播平台。



大陸佈局上，魏宏泰說，大陸採保守審慎，目前與愛奇藝合作，三貝德可拿 70%，希望藉此可以觀察大陸地區種類，目前觀察以一、二線城市對非學科較強，線上選購不是學科，但三、四線城市則以學科為優先。



因此，三貝德也將以不超過人民幣 1 億元額度內擬透過第三地區投資事業間接投資大陸上海國際學校素質教育產業，包括音樂、美術等數位線上化，預估三貝德將取得過半持股，下半年將可完成，盼今年就可貢獻業績。



魏宏泰說，三貝德競爭優勢是產品從幼兒到成人，通常數位學習專注在 1-2 個領域，但三貝德已經完成產品全年段，產品面則全知識點。