大型交易助香港續為亞太區商業地產最活躍投資目的地--RCA

路透香港8月23日 - 商業房地產數據分析機構--Real Capital Analytics（RCA）周四發布的數據顯示，今年第二季度，香港繼續保持亞太區商業地產最活躍投資目的市場首位，主要受到期內三單大型交易所推動。

RCA表示，亞太區商業房地產活動在第二季仍徘徊在最高水平，兩大市場--中國大陸和日本的投資活動放緩，而香港及韓國首爾的寫字樓市場投資活動則大幅增長，一定程度上掩蓋了區內發展不一的局面。

RCA數據顯示，根據12個月的滾動總額，亞太地區商業地產交易量總額達1,711億美元，按年增長8%；然而，增長率與上一季12%相比有所放緩。在過去12個月，開發地塊的銷售額為7,408億美元，為房地產投資總額的四倍以上。

“地產價格維持最高水平左右的大形勢下，使得亞太地區投資市場的增長正在減緩。近期幾個季度，資產由於高價逐漸流入市場，使得大型交易成為市場活動的特點之一。”RCA亞太區分析高級總監Petra Blazkova稱。

自從去年第一季度超越東京以來，香港一直保持亞太地區商業地產最活躍投資目的地的地位。今年第二季度，香港繼續維持首位，過去12個月投資額增長75%，達300億美元（約2,349億港元）。

其中三單大型交易占今年目前為止香港交易總額的41%。包括長江實業(1113.HK)以51億美元（約402億港元）出售中環中心；中科創資本及中國太平保險聯手以約13億美元（100億港元）向恒基地產(0012.HK)收購北角京華道18號商廈；以及領展(0823.HK)向基匯資本牽頭財團以29億美元（230億港元）出售香港的17個商場。

Blazkova指出，過去一年地產投資市場的表現強勁，大型交易在一定程度上掩蓋了投資市場趨勢放緩的局面。中國大陸的投資者繼續在香港部署資金，卻未得到香港投資者對等的回應--由香港流入大陸的投資已減緩。

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