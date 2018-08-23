中煤能源：營收淨利雙增長，業績再創歷史新高

改革開放40年來，煤炭行業的發展到目前為止已經發生巨大變化，高效安全與清潔利用煤炭資源技術已經進入世界先進水準的行列。煤炭企業生產方式已經在向現代化、資訊化、智能化轉變取得重大進展。

8月21日晚間，中國中煤能源股份有限公司（以下簡稱：中煤能源；股票代碼：01898—HK）在港交所發佈2018年度半年報。

接下來，讓我們看一看中煤能源在今年上半年取得怎樣的成績？

營收、淨利潤雙增長

2018年上半年，中國經濟延續穩中向好的態勢，供給側結構性改革深入推進，煤炭市場整體保持平穩運行。根據中期業績報顯示，中煤能源在今年上半年實現營業收入人民幣502.1億元，較2017年同期增加了128.8億元，增長幅度34.5%；股東應占利潤為人民幣34.31億元，較去年同期增長12.02億元；每股基本盈利為0.26元，較同期增加人民幣0.09元。

（圖片來源：港交所）

對於營業收入的增加，中煤能源表示，主要是煤炭和煤化工業務銷售規模擴大、銷售價格同比提高，以及煤礦裝備業務抓住市場回暖機遇產品銷量同比增加。

此外，中煤能源董事長李延江表示，公司搶抓機遇開拓市場，營業收入創歷史同期最好水準。

合理安排融資規模，優化融資結構

由中期財報可知，中煤能源今年上半年堅持“瘦身健體”，加速加快低效無效資產處置，剝離「三供一業」及企業辦社會職能，夯實盈利基礎，提升資產品質和創效能力。合理安排融資規模，優化融資結構，創新融資模式，拓寬銀企合作，以同行業最低發行成本成功發行公司債70億元。

同時，中煤能源深入推進「三去一降一補」，大力推動去庫存清應收，在營業收入大幅增長的情況下，「兩金」規模得到有效控制，同比基本持平。優化債務結構，合理控制負債水準，財務費用同口徑繼續下降。

對於今年下半年公司的發展，中煤能源表示，公司將緊緊圍繞年度生產經營目標，按照穩中求進的總基調，牢固樹立新發展理念，以提高發展品質和核心競爭力為重心，以繼續深化供給側結構性改革為主線，加強產銷組織，加大市場開拓，並狠抓提質增效，統籌推進穩增長、抓改革、保安全、防風險、促發展各項工作，力爭取得更好的經營業績。

文：劉玲玲

編：黎璐璐

港股解碼，香港財華社原創王牌專欄，金融名家齊聚。看完記得訂閱、評論、點贊哦。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)