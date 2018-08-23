騰訊(00700-HK)ADR走勢勇

納斯達克指數在科投股走勢俏之下連續3日創新高，港股ADR指數按比例計算收報28,111點，升184點，升0.66%。
騰訊控股(00700-HK)股價收復350人理關口，在ADR已升越360關，收報361.94元，較港收市升2.54元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報70.94元，較港收市升0.89元；港交所(00388-HK)ADR收報224.53元元，較港收市升0.73元；中人壽(02628-HK)ADR收報18.96元，較港收市升0.14元。
國際油價升3%。中海油(00883-HK)ADR收報12.98元，較港收市升0.16元；中石油(00857-HK)ADR收報5.91元，較港收市升0.05元；中石化(00386-HK)ADR收報7.54元，較港收市升0.07元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報73.71元，較港收市升0.46元；聯通(00762-HK)ADR收報9.47元較港收市，跌0.02元；中電信(00728-HK)ADR收報3.81元，無升跌。
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