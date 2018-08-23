

◆盤勢分析

1. 中國與美國 22 日展開新一輪貿易談判，各界關注等候結果，華爾街股市收盤漲跌互見，美股四大指數漲跌 - 0.34%~0.46%，科技股較強勢，儘管漲跌幅不大，但因在年線之上，中長期趨勢仍偏多。

2. 台股周三盤中受到國際盤下跌而出現上攻力道不足，終場指數小漲 12 點，漲幅 0.11%，收在 12804.20 點，成交金額為 975.92 億元，量縮價漲，為 3/31 以來首度不及千億元的低量，同時也連續量縮第四天，因量不足，當然指數遇壓就無功而返，得用緩漲消化壓力，至於 OTC 則下跌 0.38%，因先前領先上市先失守 4 月與 7 月低點支撐，表現相對弱勢。

3. 近期大盤低點於 8/16 出現 10606 點，由於 9 日 KD 已在低檔交叉上揚來到 33.6 與 29.4 附近，因此多方力道漸增，此低點應可確立為短線底部區，又此次低點仍出現在長期上升趨勢線上，而目前此位置約在 10600~10700 點間，故此上升趨勢線將可視為波段重要支撐。而先前有二根長黑 K 線，近日指數緩漲已先逐漸消化 8/13 的長黑 K 線壓力，而此長黑 K 線高點約在 10827 點位置 (8/22 盤中高點 10828)，加上半年線目前在 10870 點附近，預期 10830~10870 點是短期較大壓力，或許指數有機會再拉回整理，但應該不至於再出現大幅度拉回，因前波低點位置支撐不弱，預估大盤極短線將在 10650~10870 點間整理，可高出低接來回操作。

4. 法人籌碼：三大法人合計 - 25.86 億元；外資 - 16.68 億元、投信 + 10.99 億元、自營商 - 20.17 億元。

5. 電子類股:

(1)PCB 族群: 族群進入 Q3 旺季，加上 Q2 公布財報佳，此族群買盤持續增溫中，包括 2368 金像電 2316 楠梓電、4958 臻鼎 - KY、5439 高技與 3044 健鼎等股近期陸續相對較大盤強，由於族群業績出色，因此在大盤低量中易成為法人買盤重點標的，族群後勢可持續留意，惟得留意部分公司獲利來源是業外，因此操作上仍以有本業獲利公司為主。

(2)CD-R 族群: 儘管 Q2 財報不佳，但也相較 Q1 虧損減少，因此財報公布後利空出盡之後，股價便出現跌深反彈，包括 2349 錸德與 2323 中環等股近日出現上漲，由於目前族群公司仍在虧損中，因此得再觀察營運是否可持續好轉。

(3) 大陸印刷電路板（PCB）指標 - 建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散。大陸環保政策加快產能淘汰，各地 PCB 廠發出漲價通知，華通、燿華、欣興、健鼎等台資企業具品質、技術與生產線排汙採高標準等優勢，可望享有轉單效應。

(4)IHS Markit 公布 8 月面板報價，43 吋以下的中小尺寸電視面板全面調漲 5 美元，50 吋以上的大尺寸電視面板則是調漲 2?5 美元，就連 65 吋面板也醞釀漲價。至於 IT 面板也跟進漲價，監視器面板、NB 面板 8 月份平均也有 0.2?0.5 美元的漲幅。IHS Markit 預估，這波面板漲勢可望延續到 10 月，今可留意面板相關族群走勢。

6. 非電子類股

(1) 運輸族群: 進入旺季，加上 BDI 指數近期走揚，也讓此族群買盤增溫，除了先前散裝 2612 中航與 2606 裕民等股走強以外，航空股 2618 長榮航與 2610 華航等股也跟著走強，因 Q3~Q4 仍是運輸高峰期，未來可持續多留意買盤可否延續。

(2) 紡織族群: 因逐漸進入旺季，加上新台幣貶值，該族群買盤增溫，包括 4401 東隆興、1477 聚陽、1402 遠東新、1460 宏遠與 4426 利勤等股最近相對大盤強勢，因產業龍頭股走勢再創新高，未來可留意法人買盤變化。

(3) 製鞋族群: 因夏天本是此族群的旺季，包括 9910 豐泰、9904 寶成與 9938 百和等股近日買盤強勢，後續可持續留意相關業績變化。

(4) 重量級金控法說會本周陸續登場，首場為國泰金將於 23 日舉行，富邦金與新光金也將於 29 日及 30 日陸續召開，國泰金主管對於後市展望與全年獲利看法，備受市場關注，今可留意金融相關族群買盤為何。

