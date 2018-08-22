【豐銀投顧】川普叫板鮑威爾 美元轉弱全球轉強？逃命波？

◆盤勢分析

美元指數在川普叫板聯準會主席之後連續走弱，讓上週一度緊張的全球金融市場都鬆了口氣，但後續還得留意聯準會主席鮑威爾的決定，客觀的角度來說，聯準會按過去的泰勒法則來判斷，升息速度已經太慢，美國通膨已經超越先前聯準會所設定目標，且實質通膨比數據更嚴重，因此，FED 主席面臨到的兩難就是到底是要選擇報恩，延後升息？還是為了獨立的貨幣政策以及壓抑美國經濟過熱而選擇持續升息？結果將在本週五才揭曉，在此之前市場預期的反應已讓美元走弱，這可提供了新興市場大好的喘息機會。

包括台股在內，短線的幾天反彈又開始讓大家忘掉了土耳其危機的重挫，從技術面來觀察，台股並沒有站上 200MA(年線) 之上，而且均線同時呈現糾結，往住這個時候都是最危險的時刻，因為台股未來不是大好就是大壞，當均線糾結時，向上表態將會同時帶動所有均同時上揚而進入多頭行情；反之，如果是向下表態走跌，將會讓所有均線同時快速向下彎，進入到空頭走勢，而關鍵點在：1. 帶 1400 億成交量向上表態越過 8/1 高點為確認。2. 向下表態則以破前波 7/6 低點為確認。至於在結構上，要攻還是以電子為主，目前電子仍是最弱勢結構，回補 8/13 空方缺口才能算是化解危機，否則電子股將會成為拖累大盤的關鍵弱勢。

另外，要提醒讀者的是，雖然蘋果新產品上市在即，但供應鏈股價指數的表現顯然與蘋果股價表現脫?，當市場上都在討論蘋概股抄底的機會時，是否該好好想想：如果蘋果手機賣的好，為何供應鏈的行情會是抄底的跌深反彈？同時，庫克早就擺明蘋果未來營收將會從銷售硬體產品轉向軟體服務，連郭董都知道要降低對蘋果訂單的依賴而積極轉型，代表硬體製造供應鏈將進入成熟期，再加上蘋果壓低產品售價將壓縮供應鏈獲利空間，種種因素都說明蘋概股並不如市場預期那般，一廂情願期待如同過去的榮景，會不會太冒險？(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

