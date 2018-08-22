律師爆料！川普「心腹」願意交代「通俄門」細節 美元指數一度跌破95

美國總統川普前私人律師 Michael Cohen 認罪，隨著後者的代理律師曝出更多消息，市場再度迎來巨大擾動。

據 MSNBC 當地時間周三報導，Cohen 的代理律師 Lanny Davis 稱，關於美國特別檢察官 Robert Mueller 目前所進行的「通俄門」調查，Cohen 那裡有 Mueller「會感興趣」的資訊，而且樂意告知。Davis 表示：

在某些話題上，Cohen 掌握着特別檢察官可能會感興趣的資訊，而且他樂意告知特別檢察官他知道的一切。

Davis 表示，Cohen 掌握的資訊不僅包括 2016 年大選期間有損美國民主體系的陰謀，還包括電腦駭客犯罪行為，以及川普是否事先知曉這些犯罪行為。

Davis 還稱，Cohen 了解俄羅斯的陰謀，「毫無疑問川普犯罪了。」

另據 ABC 新聞的最新報導，Davis 表示，川普指使 Cohen 向與川普有不正當關係的女性支付封口費是「犯罪行為」，他稱：

Michael Cohen 受指使…… 去從事犯罪行為。

這不是由川普直接去做，是因為他與兩名女性有不正當關係，他不希望這些事情在競選的最後兩周曝出。這是犯罪。

ABC 新聞援引 Davis 表示，任何人只要詢問關於川普的事情，Cohen 都會告知實情，而且即便川普對他行使赦免權，他也不會接受。

上述消息公布後，美元指數短線快速走低，一度跌破 95 關口；黃金一度漲破 1200 美元關口，創 8 月 13 日來新高，日內漲超 0.3%；俄羅斯盧布兌美元一度跌超 1%。

當地時間周二，CNBC 等多家美國媒體引述匿名人士的話稱，Cohen 已就違反競選財務法、銀行詐欺和逃稅等八項指控，向聯邦調查局投案自首，與聯邦檢察官達成認罪求情協議。Cohen 案件的宣判日期定在 12 月 12 日。

這名曾幫助川普擺平出軌事件的親信「反水」，將給予特別檢察官 Mueller 的「通俄門」調查更為豐富，且能作為法庭證據的資料，川普面臨的司法風險升級。

此外，之所以 Cohen 與檢方達成認罪協議的消息會使白宮感到不安，是因為他承認受當時的候選人川普指使，曾負責向川普的婚外情對象支付了多筆封口費，以避免影響 2016 年總統大選。

對於 Cohen 認罪，川普的律師 Rudy Giuliani 稍早表示，這和川普沒有關係。他稱：

在政府針對 Cohen 的指控中，並未提及總統有任何過錯。

很明顯，就像檢方所說，Cohen 的行為反映出長期的撒謊與不誠實的交織。

2018 年 7 月，作為 Cohen 律師團成員之一的 Lanny Davis，向媒體公布了一份 Cohen 與川普在此前交談的錄音。錄音中，Cohen 向當時正在準備競選總統的川普提到了，向一名《花花公子》前模特 Karen McDougal，支付一筆 15 萬美元封口費的事宜，防止後者在大選期間指控其曾與川普發生婚外情，影響選舉進程。

對於川普所面臨的司法風險，華爾街見聞《主編精選》稍早文章提到，長久以來，川普都稱對他的調查是政治鬥爭，這回違反選舉資金法的證據基本確鑿，並涉及其本人， 從目前的進展來看，雖川普無法撇清與 Cohen 的關係，但仍是停留在經濟問題上，還並未觸及要害——「通俄」。

但現在鑒於 Cohen 還在爭取更為有利的協議，他會在多大程度上與檢方合作，可能會決定針對「通俄門」的調查是否會有實證。目前的 Cohen 手裡有「三把刀」——女性和競選資金，川普的商業交易，以及川普競選團隊與俄羅斯的關係。

法律分析人士表示，川普在總統任期內，目前還不會對他產生任何法律後果。換言之，Cohen 有關川普的言論可能會引發彈劾呼聲，但不太可能引發指控。根據美國司法部在 1973 年和 2000 年進行的法律分析，憲法不允許對在任總統提出刑事起訴。