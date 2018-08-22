【華冠投顧】08/22（三）跌深反彈霓虹燈盤!!量能持續萎縮ing……

◆盤勢分析

焦點個股：1402 遠東新、2316 楠梓電、2317 鴻海、2406 國碩、2349 錸德

美股再漲了 63 點，盤後美國總統川普的前私人律師柯恩在法庭認罪，期貨電子盤下挫，台股繼續處變不驚量價背離的守年線。今日盤中拉抬指數的的權值股有 1402 遠東新、2887 台新金、2633 台灣高鐵、2912 統一超、2002 中鋼、9904 寶成、2354 鴻準、1326 台化、1301 台塑、2317 鴻海、2330 台積電、2454 聯發科等，非電子股持續轉強。OTC 則是開高走低，幾乎收最低……，跌深反彈股持續上演一日行情霓虹燈盤！短線交易越來越頻繁……2492 華新科當沖比近八成！！可見投資朋友的投機氣氛十分濃厚，這不是好現象！！今日大盤成交量出現窒息僅 973 億，是今年除了週六補交易日以來成交量最低，雖然日 K 再收紅，但是有拉回打第二支腳的可能，追價時請謹慎小心！！！合計上漲家數 672 家，下跌家數 712 家。

今天跌深反彈大漲又換新的，如 4943 康控 - KY、2316 楠梓電、6451 訊芯 - KY、2406 國碩等、1467 南緯、2349 錸德…… 切記跌深反彈股，宜短不宜長，操作請記得嚴設停利停損！！

主流族群仍集中在傳產，如昨天提到 1402 遠東新續大漲，1718 中纖再創新高。9910 豐泰又再創新高了！（148→→194.5 再送 5 元股利！！），果然成為傳產最強的飆股了！！……

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

