逢低購匯較多人民幣兌美元收跌 且關注美聯儲會議紀要

路透北京/上海8月22日 - 人民幣兌美元即期CNY=CFXS周三收跌80點結束四連升，無視中間價創近三周新高。交易員指出，市場繼續消化美國總統特朗普對強勢美元不滿情緒，但美元指數在95附近企穩反彈，客盤亦在6.83-8.84元附近尋機購匯，人民幣反彈依舊受阻，且關註美聯儲會議紀要。

他們並表示，由於美聯儲加息預期仍在，美指強勢還沒有終結，新興國家貨幣近幾日只是獲得短暫喘息，人民幣匯市則受到政策支撐騰挪出更多空間，亦吸引不少投資者部署美元頭寸；本周中美利差倒掛有再度走闊跡象，境內一年期美元掉期點再度跌回-190點附近。

“好賺錢的那波走勢應該結束了，接下來會比較難做，走勢會比較反覆，”一中資行交易員稱，“從最近表現看，上頭對破7還是比較反感，難度可能會比較大。”

另一外資行交易員稱，7月是貶值較快的一個月，客盤一般也有滯後反應，現在還在慢慢釋放；除非中美經貿磋商有很好的結果，否則波動不會很大。

美國和中國將從周三稍晚在華盛頓開始舉行貿易磋商。目前各方對此次會談的期望值並不高，估計中美將如期對160億美元進口商品互征關稅。

“市場預期可能已經超過了貿易談判可能達成的結果，尤其是股市，已經大幅上漲。談 判可能低調收場，因為並非高級別談判，”IG Securities的Ishikawa稱。

全球匯市方面，歐元周三結束四日連漲走勢，市場等待中美貿易談判的消息以及美聯儲(FED)會議記錄。歐元在連漲走勢中曾觸及兩周高點。市場認為， 美聯儲上次會議的記錄料將證實，今年會再升息兩次。

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