瑞聲科技：二季度手機銷量抵銷一季度同比增長，2018下半年看點在哪？

收入利潤雙降，上半年“流年不利”

今日（22日）午間，瑞聲科技（02018-HK）公佈今年上半年的業績，報告內指截至2018年6月30日止六個月，公司錄得收入84.24億元，同比減少2.5%；毛利30.95億元，同比減少12.6%；毛利率為36.7%，同比減少4.3個百分點；純利17.78億元，同比減少16.4%。每股基本盈利為1.46元，派發中期股息每股0.40港元。

（資料來源：公司財報）

受收入利潤雙降的影響，瑞聲股價於下午開盤後一度跳水，跌幅達10%，其後股價有所修復。截止今日收盤，股價報88.35港元，錄得1.32%的漲幅，換手率1.85%。

（資料來源：同花順）

中報內顯示，今年上半年，第二季度智能手機銷量低於預期，抵銷了公司第一季度所取得的增長，主要是因為手機市場相對疲弱，智能手機滲透率日漸趨近飽和，在2018上半年，全球智能手機出貨量同比下降了2.4%。

從毛利率和純利率的方面來看，毛利率下降了4.3個百份點，其中的3.0個百份點由升值所致，而另一不利因素是產品結構變化所致；純利率下降了3.5個百分點，主要因為經營費用有所上升，關於未來產品的定向高額研發投入以及因集團業務擴張帶來管理成本增加引致。

從整體上看，瑞聲二季度的業績除了因為行業銷量疲軟以及受人民幣匯率波動的影響造成公司自身匯兌損失之外，還有與立訊精密等公司的競爭加劇。

下半年的看點在哪？

（瑞聲與同行業公司獲利能力的比較 資料來源：公司公告）

對於下半年的展望，財華社認為主要分三個方面。一是SLS產品在安卓高端旗艦機型中的滲透有望持續。在今年下半年將進入一波“旗艦新機潮”，智能手機的出貨量或將回暖。目前，瑞聲正計畫擴大現有產能，以滿足更多市場需求。

二是馬達和精密結構件業務將繼續獲得市場份額。目前公司馬達業務由於技術難，壁壘高，行業格局相對穩定，立訊精密在2018年才初涉馬達市場，預料今年全年瑞聲馬達業務格局仍較穩定。而在結構業務方面，3D玻璃下半年有望放量，帶動營收規模增長。也正如財報內指出，精密結構件業務將繼續獲得市場份額，預計未來收入增長，不需投入龐大的資本投資，這業務必能產生高回報率，預計短期內毛利率可進一步提升。

三是瑞聲今年來一直追求以研發驅動成長的競爭路線。從聲學防水、身歷聲功能的推出，到推廣X軸線性馬達，再到率先提出波塑混合光學鏡頭方案，公司歷時上位客戶提供的產品均為引領市場方面的高端產品。但值得投資者留意的是，瑞聲的晶圓級玻璃(WLG)混合鏡頭和塑膠鏡頭還未進入產量階段，就短期而言，在市場份額不斷被侵蝕的情況下，增長動力猶顯不足。

（瑞聲近年來研發投入的情況 資料來源：公司財報）

瑞聲在財報中表示，展望未來，2018年下半年是智能手機行業的傳統高峰期，將迎來更多新旗艦機型發佈問世。公司的先進解決方案已在市場上獲得了廣泛的關注。安卓客戶對公司業務所帶來的收入和利潤貢獻比重將持續取得增長。

文：黃玉婷

編：黎璐璐

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