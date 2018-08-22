【華冠投顧】台股「新低量」看似沉悶 「紡織」強勢表現很吸睛

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、5439 高技、3044 健鼎、1402 遠東新

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤過了年線將開始面臨實質解套壓力，接下來若要往上就不能沒量，價量關係必須轉為價漲量增之正向關係才有利攻堅」。

昨夜美股上漲且道瓊、標普創高，今日大盤向上挑戰 10800 點整數關卡及十日線，然而受制於成交量再創新低甚至不足千億，大盤攻高無力尾盤翻黑，靠著最後一盤拉尾 + 12 點勉強收上 10800 點與十日線，OTC 指數則相對疲弱 - 0.38% 小破五日線。

近來台股人氣逐漸退潮，甚至連當沖最熱門、振幅最劇烈的被動元件族群像是《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》... 等，成交量皆明顯下滑，在動能退潮下，台股回檔整理期將至少進行至月底的摩台結算，近日以市場資金轉進的「傳產股」較有推升續航力，例如邁入旺季的紡織、塑化… 等。

＜PCB 族群＞

PCB 族群仍以《2368 金像電》、《6108 競國》、《5439 高技》最為強勢，持續沿著高角度向上行進，由於這幾檔個股正乖離較大，可設定五日線或向上趨勢線作為停利點。其餘強勢股像是《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》... 等，則可沿著上揚月線操作，以下跌帶量或跌破支撐作為停損停利。

＜紡織族群＞

昨日提到近日電子股走勢顛簸，資金明顯轉入金融、傳產，當中又以紡織族群最為整齊。紡織族群之上下游產業鏈 Q2 財報表現分歧，昨天分享了幾檔獲大戶青睞且財報亮眼的紡織上游聚合、酯粒以及成衣廠。

今天台股創新低量，盤勢看似沉悶無波，但是獲得大戶資金進駐的「紡織股」卻是強勢的很吸睛，例如《1467 南緯、4401 東隆興、4426 利勤、4432 銘旺實、1460 宏遠》等等，紛紛大漲甚至漲停，在現階段輪動快速的盤面上，紡織的強勢股具備風險有限、獲利可期之優勢，除了持續追蹤昨天分享個股外，還有哪些是值得留意的呢？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。