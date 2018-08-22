【倫元投顧】量縮價不跌空方力竭

◆盤勢分析

中國商務部代表將赴美訪問前夕，川普又發表高論認為談判不會成功，並且指謫中國操控匯率，美股昨 (週二) 晚雖然上揚但電子盤卻是下跌的，導致買盤捨棄電子轉往傳產股避風頭；電子比重降至 6 成以下，紡織、造紙、百貨、鋼鐵等類股成為盤面焦點。

從電子觀察，太陽能族群突然崛起，在產業面沒有任何轉機的情況下，該族群只能以跌深反彈視之，反觀昨日強勢的被動元件、矽晶圓等相對弱勢，可見現在的買盤比較保守，選擇低價、低位階的意願較高。

不過，今天有一利基，即被動元件個股的盤中振幅縮小，顯示市場當沖買盤並不積極，籌碼沉澱是否良好的判斷，除了成交量必須適度萎縮外，當沖客的減少也是關鍵；倘若該族群可以讓當沖行為降低 (當沖率降至 4 成以下)，則盤底結構將為更紮實。

線型架構分析，台股於昨日拉出一根長紅棒站上年線之後，今日量縮回測年線有守，「量縮價不跌」是空方力竭的現象，亦即，市場賣壓已經大幅減輕，雖然目前買盤偏保守使得短多資金轉向非電子，但換個角度來看，反而有助於電子股的沉澱籌碼。

楊天迪 分析師

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