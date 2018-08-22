【華冠投顧】中美貿易戰談判重啟 大盤量急縮反彈結束?

華冠投顧 范振鴻 分析師

#族群追蹤

今天的強勢族群還是紡織，但指標股 1477 聚陽、1476 儒鴻今天盤整盤，只剩 1402 遠東新續漲，剩下的都是一些量能較小紡織股活蹦亂跳，1441 大東、4401 東隆興、1467 南緯漲停，但這些標的量能過小要留意有流動性風險，而昨天強勢的生技股今天大多盤中走高後收了上影線，這也是我昨天提醒大家的有些反彈的標的要留意月線及型態上的反壓，近期大盤持續在月季線下，持續建議大家多看少做。

#盤勢分析

大盤今天量急縮不足千億，中美貿易今明兩天重啟談判，這當然可能是主要原因之一，但從技術面來看，昨天提到完成 C-4 空頭浪破壞結構，僅是止跌機會，不是止跌確認，因此大盤的方向很可能在本週談判結束後才會有較明朗的方向，而昨天也提到了，『下一次』修正能否守住結構才會是止跌的關鍵，近期融資持續減少在短線籌碼面是已經有止跌的條件，但實際上一樣還是要等到 08/13 高點 10939 站上才能確認翻多，因此未站上之前仍建議持續保守看待。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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