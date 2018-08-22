幣圈風暴前的寧靜！SEC週四將公布比特幣ETF決定

美國證管會 (SEC) 預定將於美國時間星期四 (23 日) 公布 ProShares Bitcoin ETF 和 ProShares Short Bitcoin ETF 是否上市的結果，毫無懸念又將牽動比特幣價格起伏。

和 2017 年過去輝煌盛世相比，比特幣目前的價格相形見絀，目前已從歷史高點下滑約 60%。

22 日比特幣受市場預期 ETF 結果的影響，一度漲破 6800 關口，來到 6856.81 美元，隨後回落至 6650 左右，截稿前，台灣時間下午 5 點左右，比特幣已上漲了 200.47 美元，來到 6677.84 美元。

22 日比特幣受市場預期 ETF 結果的影響，一度漲破 6800 關口。(圖：Deskcoin)

近期加密市場一直處於低迷交易的狀態，比特幣投資者都在引頸期待明日 (23 日) SEC 公布 ProShares Bitcoin ETF 和 ProShares Short Bitcoin ETF 是否上市的決定。

比特幣目前價格飆漲與全球最大的比特幣 BitMEX 期貨交易有關，BitMEX 允許玩家對加密價格下注，當交易停止時，比特幣空軍會清算交易，促使價格上漲。

研究機構 Diar 表示，在過去一周，比特幣空頭已經累積到接近歷史高位，這表明大多數投資者認為明日 (23 日) SEC 的 ETF 裁決發布後價格將急轉直下。

然而該機構警示，如果消息是利多的，過度自信的空頭可能會遭擠壓被迫回補，可能導致在短時間內推高比特幣價格。

近期許多公司都在嘗試推動第一個比特幣 ETF，7 月 SEC 拒絕了 Winklevoss 雙胞胎 ETF 決議過後，VanEck 與 SolidX 聯手推出比特幣 ETF 提案也被推延到 9 月底。

目前市場普遍認為 SEC 將以相同理由來拒絕 ProShares Bitcoin ETF 和 ProShares Short Bitcoin ETF 上市，即比特幣具極高的波動性、缺乏基礎經濟價值、監管單位和有心人士會利用比特幣進行洗錢或匿名轉帳等。

值得注意的是 VanEck ETF 則是以比特幣為基礎，比 ProShares ETF 更有發展前景，ProShares 是以比特幣期貨合約為基礎。

專家大多認為不會在 2019 前看到比特幣 ETF 問世，但明天 SEC 的任何決定都預料會造成幣圈大起大落。

比特幣多頭分析師樂觀表示，比特幣 ETF 即將到來，只是時間問題而已。

芝加哥期權交易所（CBOE）的總裁 Chris Concannon 表示，SEC 明日將做出最終決定。此外未來 6 個月內還有三個 ETF 提案在考慮階段。

他提到，歷史角度來看，7 月美國證券交易委員會第二次拒絕 Winklevoss 比特幣 ETF 以來，並未發生太大變化。基於期貨的 ETF 存在的問題是，比特幣流動性如何？畢竟它從未經過測試。

值得一提的是，根據研究公司 Diar 最新報告顯示，在比特幣 ETF 決定之前，交易量正從美國交易所轉移到亞洲交易所。

研究公司 Diar 使用 CoinApi 數據進行的調查顯示，從美國交易所轉移到外國交易 (主要是亞洲的交易所) 所交易量的趨勢正在形成。

由於投資者迴避需要冗長驗證過程的交易所或其他形式的 KYC/AML 法規，因此目前監管審查較少的交易所似乎也在增加交易量。