【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

昨日美股呈現上漲，台股今日早盤受到激勵呈現上揚，不過受到市場傳出川普私人律師認罪，導致市場擔憂美國政局將出現動盪，加上台積電及鴻海亦在平盤附近遊走，在市場缺乏主流類股影響下，使得台股呈現震盪，終場台股小幅收高 12 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計買超 13.09 億元。

《國際金融市場焦點分析》

市場無進一步利多消息傳出，及中美雙方將進入談判，使得市場對於今日上證指數及 A50 指數轉趨謹慎，導致今日基建類股及消費類股走勢乏力轉為下跌影響，使得 A50 指數及上證指數走勢呈現下跌；日股受到昨日 S&P 500 創新高激勵，使得市場風險偏好回溫，加上日圓貶值，出口企業壓力減輕，推動日經 225 指數由東京電子、信越化學及 TDK 等出口類股帶動下，收盤上漲 0.64%。

《國際商品市場焦點分析》

美國總統川普批評 FED 主席升息政策，加上連續兩日有 FED 官員發表鴿派談話，淡化了升息預期，美元指數自上週土耳其金融危機的波段高點 97 點大幅回檔，昨日已回測 95 點支撐，同時美債殖利率走低，貴金屬及基礎金屬受到激勵，同步自近期的波段低點持續反彈；俄羅斯限制小麥出口引起的供給憂慮暫時消除，加上美國小麥加速收割，期貨價格再度下挫逾 2%。

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