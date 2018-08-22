上半年中國國内旅遊人數同比增11.4% 出境遊增幅達15%

文化旅遊部發佈的2018年上半年旅遊經濟主要數據報告稱，上半年，國民旅遊消費需求旺盛，全域旅遊聚焦美好生活，旅遊與文化、創意、科技的融合創新備受關註，品質提升與績效改善趨勢愈發顯現。中國國内旅遊增長穩定，入境旅遊市場穩中有降，出境旅遊市場平穩發展，國内旅遊人數28.26億人次，比上年同期增長11.4%;入出境旅遊總人數1.41億人次，同比增長6.9%。

根據國内旅遊抽樣調查結果，上半年，國内旅遊人數28.26億人次，比上年同期增長11.4%。其中，城鎮居民19.97億人次，增長13.7%;農村居民8.29億人次，增長6.3%。國内旅遊收入2.45萬億元，比上年同期增長12.5%。其中，城鎮居民花費1.95萬億元，增長13.7%;農村居民花費0.50萬億元，增長8.3%。

數據顯示，上半年，國際旅遊收入618億美元，比上年同期增長2.8%。其中：外國人在華花費354億美元，增長4.6%;香港同胞在内地花費142億美元，下降2.5%;澳門同胞在内地花費42億美元，增長4.2%;台灣同胞在大陸花費79億美元，增長4.2%。

此外，上半年，中國公民出境旅遊人數7131萬人次，比上年同期增長15.0%。

報告稱，第一、二季度居民總體旅遊意願分别為83.0%、84.8%，分别同比增加1個百分點和3.7個百分點。上半年，我國旅遊消費和投資保持旺盛，但出現增速放緩迹象，一、二季度旅遊經濟運行綜合指數(CTA-TEP)分别為119.11和115.93，分别較去年同期提升3.11個點和下降了2.73個點。同期，旅遊產業運行保持在“較為景氣”區間運行。一、二季度，旅遊產業景氣指數分别為130.81和128.05，同比和環比都有所下降。

一、二季度旅遊經濟運行質量綜合指數分别為77 .21和76.86，分别較去年同期提升2.90個點和0.83個點。旅遊公共服務、行業服務和發展環境質量等各部分指標都持續優化，分别較去年同期增長了0.5、1.2和0.6個點。上半年，全國旅遊質監與遊客投訴指數達到74.80，與去年同期基本持平。

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