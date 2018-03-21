金山軟件公佈2017年全年業績

旗艦端遊《劍網 3》收入同比升 32% 連續 8 年強勁增長

核心業務再創佳績 公司昂然邁進 30 週年



香港, 2018 年 3 月 21 日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司 (「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888)，欣然公佈截至 2017 年 12 月 31 日止經審核之全年業績，以及三個月未經審核之 2017 年第四季度業績。



2017 年，金山軟件錄得收益人民幣 5,181.3 百萬元，較上年同期增長 35%。網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務及其他業務產生的收入分別佔總收益的 60%、26% 及 14%。毛利同比增長 19% 至人民幣 3,012.4 百萬元。公司年內轉虧為盈，母公司擁有人應佔溢利錄得人民幣 3,201.8 百萬元，較上年度人民幣 270.7 百萬元的虧損獲得大幅改善。



2017 年第四季度，金山軟件錄得收益人民幣 1,380.5 百萬元，較上年同期增長 7%，較上季度增長 6%。網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務及其他業務錄得之收益分別佔總收益的 54%、29% 及 17%。公司錄得毛利人民幣 768.7 百萬元，較上年同期輕微減少 11%， 較上季度輕微上升 3%。母公司擁有人應佔溢利較上年增長 847% 至人民幣 2,474.9 百萬元。



金山軟件主席雷軍先生表示﹕「金山軟件 2017 年取得輝煌成就。旗艦端遊《劍網 3》繼續領跑市場，收入同比增長 32%。金山雲進一步推進其垂直業務發展，總收入同比增長 81%。WPS Office 移動端的月活躍用戶數繼續增加，於 2017 年 12 月突破 1.45 億。上述佳績賦予了我們更為強大的力量和信心，讓我們日後在網絡遊戲、雲服務、辦公軟件及服務業務領域繼續奮力前行。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生補充道﹕「金山軟件在 2017 年實現穩健發展。總收入達到人民幣 5,181.3 百萬元，較上年增長 35%。2017 年扣除股份酬金成本前的營運溢利為人民幣 1,049.1 百萬元，較上年同期增長 7%。2017 年，公司各項業務均取得快速拓展，為公司未來的收入增長提供了充足動力，以更好地把握市場機遇。」



業務回顧



網絡遊戲業務

2017 年，網絡遊戲業務錄得收益人民幣 3,120.2 百萬元，較上年同期增長 23%，主要受端遊《劍網 3》持續強勁的增長、於 2016 年 5 月登場的《劍俠情緣手遊》以及 2017 年全新推出的其他手遊的優秀表現所帶動。2017 年第四季度錄得收益人民幣 751.4 百萬元，較上年同期下跌 8%，較上季度增長 1%。由於《劍俠情緣手遊》已進入成熟週期，收益較上年同期有所回落為正常現象。同時，《劍網 3》端遊的內容及功能持續更新，抵消了部分《劍俠情緣手遊》收益的回落。



端遊方面，旗艦端遊《劍網 3》連續 8 年保持快速增長，2017 年內收入同比增長 32%。優異的業績表現為《劍網 3》重製版的成功發佈打下強心針，並為其長期發展奠定了堅實的基礎。《劍網 3》重製版於 12 月 29 日上線後，24 小時內總用戶數躍升 43%，憑藉其高質反覆運算和全新遊戲功能吸引了更多用戶的關注。



手遊方面，《劍俠情緣手遊》在 2017 年的穩定表現為其他《劍俠情緣》系列手遊產品的優化和進一步雕琢創造了條件，並有助推動《劍俠情緣》系列 IP 在手遊領域的價值最大化。2018 年，金山軟件將攜手騰訊推出三款主打《劍俠情緣》系列手遊，包括《雲裳羽衣》、《劍俠情緣 2：劍歌行》及《劍網 3：指尖江湖》。



2017 年第四季度，金山軟件在代理手遊方面亦取得突破。與網龍攜手打造的著名遊戲 IP《魔域》手遊已於 10 月 18 日在各平臺全面上線，總流水在推出後 19 日內超過人民幣 1 億元，再次獲得遊戲玩家的廣泛認可。



雲服務

金山雲 2017 年持續發力，收益表現矚目，年度收益錄得人民幣 1,332.5 百萬元，較上年同期大幅增長 81%。2017 年第四季度收益錄得人民幣 401.9 百萬元，較上年同期激增 57%，較上季度上升 12%。此顯著增幅主要受益於客戶使用量的強勁增長，尤其是來自於移動視頻、手遊及其他互聯網行業用戶的需求。



金山雲財務表現亮麗，其業務表現更獲資本市場的高度認可。2018 年年初，金山雲完成 D 系列融資，融資總額達到 7.2 億美元，創雲行業單輪融資最高，融資後估值達到 23.7 億美元，成為國內估值最高的獨立雲服務商。根據全球知名諮詢機構 IDC 於 2017 年 11 月發佈的《2017 年上半年中國公有雲服務市場半年度跟蹤報告》，金山雲在中國 IaaS 公有雲服務供應商中位居前三。此外，依託其在視頻雲的技術及服務優勢，金山雲亦積極擴展視頻雲業務，並取得了顯著進展。遊戲雲業務在 CDN、混合雲及網絡安全等多個領域取得了巨大突破，客戶使用量持續攀升，業務收入穩定增長。政務雲和醫療雲業務進展良好，2017 年內在全國範圍內的佈局進一步擴大。



金山雲同時擴大產品服務中的人工智能技術應用，推出新型視頻技術，促進提升視頻服務質量，並為客戶節約成本。此外，金山雲率先取得 CSA-STAR Tech IaaS/PaaS 安全增強雙認證，顯示金山雲在雲安全建設領域已達業界領先水準。



辦公軟件及服務及其它

2017 年，辦公軟件及服務及其它業務錄得收益人民幣 728.6 百萬元，較上年同期增長 32%。2017 年第四季度錄得收益人民幣 227.2 百萬元，較上年同期上升 4%，較上季度增長 15%。此增幅是由於 WPS 網路廣告推廣業務的強勁增長、個人增值業務的快速增長以及 WPS office 銷售收入持續增長所帶動。



金山 WPS 辦公軟件於年內穩健發展，網絡廣告推廣業務及授權業務收益實現穩定增長。針對個人用戶，金山推出了更貼合用戶習慣的輕辦公，全方位提升辦公體驗。2017 年 12 月，WPS Office 移動端月活躍用戶突破 1.45 億，WPS Office PC 端亦再創新高，實現國內月活躍用戶數首次破億。通過提供會員獨有的特權功能及精品內容，WPS 實現了增值服務的大幅增長，12 月底付費會員數量幾乎為 2017 年年初的 4 倍。 WPS 自推出以來深耕辦公領域，持續優化及開發新功能，致力為使用者提供更好的定制化辦公體驗。正是 WPS 不斷突破自我的追求使其於第四季度榮獲 2017 年小米主辦的艾美獎「最具成長性 APP」獎項和 2017 年 Next World 「年度最具風采職場管理 APP 獎」等多項榮譽。2017 年 5 月， 北京辦公軟件成功向中國證監會提交於深交所創業板上市申請，目前 IPO 申請進展順利。



雷軍先生總結道﹕「金山軟件在 2017 年各業務的強勁表現，進一步加強了我們對來年業務發展和收入增幅的信心。展望未來，我們將繼續推進《劍俠情緣》品牌的價值最大化，專注於即將上線的主要手遊，包括《雲裳羽衣》、《劍俠情緣 2：劍歌行》及《劍網 3：指尖江湖》。金山雲將加大人工智能領域的研發力度，鞏固我們在互聯網領域的領先地位，並進一步滲透垂直領域，積極拓展海外市場。我們將繼續革新 WPS 的技術及產品，融合人工智能和雲計算功能，為用戶提供更佳、更豐富的解決方案。我們亦會放眼世界，憑借 WPS 在移動領域的優勢在國際市場開疆拓土。2018 年，金山軟件將繼續維持強勁增長勢頭，實現更大突破，以斐然的業績為金山軟件的 30 週年寫下輝煌一頁。」



有關金山軟件有限公司 (股份編號：03888)

金山軟件是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有西山居、金山雲以及金山辦公等三家子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以互動娛樂及辦公軟件爲支柱，以雲計算爲新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內擁有逾 5,000 名員工，並在北京、珠海、成都、大連、廣州及香港等多地分設研發中心，在多個海內外國家及地區均享有重要的市場份額。



如欲獲得更多金山軟件數據，請瀏覽公司網站 www.kingsoft.com 。



新聞垂詢

金山軟件有限公司

呂歐小姐

電話：(8610) 6292 7777 分機 5581

電郵: ir@kingsoft.com



縱橫財經公關顧問 (中國) 有限公司

李凱琳小姐

電話: (852) 2864 4837

電郵: sprg-kingsoft@sprg.com.hk



Copyright 2018 ACN Newswire. All rights reserved.