中國平安(02318-HK)上半年凈利按年升34% 壽險與科技業務明顯增長

路透香港8月21日 - 盡管上半年金融市場大幅波動，中國大型金融集團--中國平安(02318-HK)(601318-CN)今年上半年凈利同比依然增長34%，主要得益於壽險業務表現，金融科技與醫療科技業務利潤貢獻亦得到進一步體現。

平安周二發布業績公告顯示，公司於2018年1-6月凈利為580.95億元人民幣，上年同期則為434.3億元。如果按保險子公司執行修訂前的金融工具會計準則的法定財務報表利潤數據計算，上半年凈利624.05億元，同比增長43.7%。

“半年來，公司持續深化‘金融+科技’、探索‘金融+生態’的戰略規劃，借助創新科技，持續優化產品及服務體驗，推動各項業務穩健增長。”平安表示。

在行業結構調整的環境下，上半年壽險及健康險業務的新業務價值達387.57億元，同比增長0.2%；第二季度同比增長9.9%，扭轉了第一季度負增長的局面。營運利潤同比增長24.7%至355.95億元，內含價值營運回報率（ROEV，非年化）為17.6%。

金融科技與醫療科技業務發展迅速，實現營運利潤46.07億元，上年同期則為3.14億元，在集團營運利潤中占比7.0%，同比提升6.4個百分點。平安旗下平安好醫生(1833.HK)5月在香港聯交所主板上市，平安醫保科技與金融壹賬通亦分別完成融資，估值進一步提升。

得益於營運利潤的快速增長，平安提升現金分紅水平，向股東派發中期股息每股現金0.62元，同比增長24.0%，公司一季度已派發30周年特別股息每股現金0.20元。期內每股基本收益則升34%至3.26元。

於6月末，平安的保險資金投資組合規模達2.58萬億元，較年初增長5.4%。上半年的保險資金投資組合年化凈投資收益率4.2%，同比下降0.8個百分點，主要受權益資產分紅收入下降的影響。

另一方面，國際國內資本市場大幅波動，公司執行新金融工具會計準則後分類為以公允價值計量且變動計入損益的資產大幅增加，年化總投資收益率4.0%，同比下降0.9個百分點。

平安表示，下半年，公司將在堅守風險底線的前提下，堅持價值投資，持續推動長期股權投資配置以降低二級市場股價波動的影響，加強對權益市場的研究把握；同時積極配置長久期國債、政策性金融債等優質固收資產。

上半年，平安產險原保費收入1,188.78億元，同比增長14.9%，綜合成本率95.8%，同比下降0.3個百分點。凈利潤下降14%至59.24億元。

平安銀行(000001-CN)此前公布，上半年該行實現凈利潤133.72億元人民幣，同比增幅6.5%，盈利能力保持穩定，零售業務轉型深入推進。

業績公布前，平安H股收升1.44%，報70.35港元；A股漲2.78%，報59.42元。

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