〈太陽能股價慘跌〉景氣曙光仍難見 族群股價續探底 6月以來市值蒸發逾535億元

太陽能產業市況長期不佳，太陽能電池大廠茂迪 (6244-TW) 近日傳昆山廠停工消息，使市場對太陽能產業供需失衡的情況更加憂慮，衝擊今 (21) 日族群股價持續探底，新日光 (3576-TW)、達能 (3686-TW)、昇陽科 (3561-TW)、茂迪等 4 檔個股續改寫歷史新低價，據統計，今年 6 月至今日為止，太陽能類股市值已蒸發超過 535 億元。

繼昨 (20) 日茂迪、新日光、碩禾 (3691-TW) 與太極 (4934-TW) 等 4 檔個股改寫掛牌新低價後，今日包括茂迪、達能、昇陽科與新日光等股價持續探底。

茂迪傳出昆山廠停工消息後，今日股價失守昨日力守的 10 元整數關卡，下挫 0.2%、以 9.98 元作收，續創歷史新低價；昇陽科也同樣失守 10 元關卡，為今日族群中跌幅最重的個股，重挫 6.6%、來到 9.48 元；新日光則是下挫約 4.56％，跌破 9 元關卡、來到 8.59 元；達能跌幅約 2.2%，以 3.9 元作收。

此外，昱晶 (3514-TW) 與國碩 (2406-TW) 雖未續創掛牌新低價，但也改寫近年來新低，昱晶下挫約 6.22%、來到 11.3 元，創近 3 年來新低價；國碩下跌逾 2%，以 7.12 元作收，創近 9 年來新低價。

受到中國六一新政影響，太陽能族群股價一路持續下探，據統計，從今年 6 月初至今日，太陽能類股市值已蒸發超過 535 億元，其中，又以中美晶與茂迪市值縮水情況最嚴重，中美晶市值減少約 298 億元，而茂迪則是市值蒸發約 54 億元。

從太陽能族群第 2 季財報來看，僅中美晶 (5483-TW)、碩禾、安集 (6477-TW) 與頂晶科 (3562-TW) 維持獲利。茂迪第 2 季大虧 20.74 億元，每股虧損 3.85 元，成為第 2 季太陽能廠中虧損最甚者。