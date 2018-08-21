【華冠投顧】大盤群星變盤 空翻多型態

中國商務部代表赴美國就第四輪貿易搓商，對中美貿易帶來一絲利多的想像空間。大盤連續 3 天收十字線，今天一根紅 K，五日 K 線組合形成群星變盤的空翻多型態；而 OTC 低點出現一根紅 K 是為空翻多的反轉紅 K，惟上市櫃成交量都是呈萎縮結構，上市櫃同時出現空翻多的 K 線組合，惟成交量偏少，只有成交量放大才能有利多方控盤。

【個股分析】

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價也已腰斬。底部連續 4 天的紅 K 已經打出小圓弧底，今天底部爆量，早盤試圖突破月線反壓 286.7 沒有成功，但有主力炒底的跡象，可留意股價反彈機會。

(5481) 華韡由芝蔴街美語入股，並積極佈局大陸幼少美語市場，大陸結束一胎化政策，生育率逐漸上升，幼教市場蓬勃發展，現在積極搶佔大陸市場享受人口紅利。股價由高點修正超過 6 成，然後在底部打底 3 個月多月，低點爆量反彈，適合搶反彈短線操作。

(5457) 宣德、(2353) 宏碁空單全數回補。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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