【華冠投顧】外銷數據捎喜訊、台股長紅回年線

#熱門股分析

2049 上 銀：股價跌深反彈

跳空向上、量能來到六年新高

可見低檔承接力道之強勁

後續留意月線反壓即可

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6182 合 晶：雖未出現低點

但在同類股個股中較為弱勢

後續觀察年線支撐是否有守

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2368 金像電：雖昨天出現長黑

今天長紅完全收復且再創新高

因量能放大後續仍有表現空間

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6462 神 盾：股價底部整理半年

融資卻只增不減，近期量能升溫

唯法人著墨甚少，留意後續量能

是否能夠跟上股價的表現

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4123 晟 德：股價拉回季線之後

出現紅 K 且量能突破均量

顯示做手力守季線的決心

後續將沿季線整理向上

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# 台股盤勢分析：

受到外銷數據表現強勁帶動

台股拉出長紅 K、尾盤收在最高

加上中美貿易戰傳出和緩消息

企業經理人採購信心回升

若企業拉貨的需求能重回常軌

則下半年旺季行情仍有機會趕上

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盤面上多數都為跌深個股

而主流類股則是輪動到

紡織、EG、金融等，多數

反映下半年的旺季行情

另周五聯準會主席發表演說

因先前川普抨擊聯準會政策

將觀察是否放緩升息腳步

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台股今天雖然重回年線

但是量能沒有突破均量

若後續無法進一步放大

則指數仍維持區間盪震

本周半年線扣抵走入低檔

有利台股多方攻擊

倘若本周未能帶量向上

則錯過半年線扣抵值

代表法人將保守看待台股

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。