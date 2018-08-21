【華冠投顧】外銷數據捎喜訊、台股長紅回年線

#熱門股分析
2049 上 銀：股價跌深反彈
跳空向上、量能來到六年新高
可見低檔承接力道之強勁
後續留意月線反壓即可
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6182 合 晶：雖未出現低點
但在同類股個股中較為弱勢
後續觀察年線支撐是否有守
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2368 金像電：雖昨天出現長黑
今天長紅完全收復且再創新高
因量能放大後續仍有表現空間
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6462 神 盾：股價底部整理半年
融資卻只增不減，近期量能升溫
唯法人著墨甚少，留意後續量能
是否能夠跟上股價的表現
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4123 晟 德：股價拉回季線之後
出現紅 K 且量能突破均量
顯示做手力守季線的決心
後續將沿季線整理向上
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# 台股盤勢分析：
受到外銷數據表現強勁帶動
台股拉出長紅 K、尾盤收在最高
加上中美貿易戰傳出和緩消息
企業經理人採購信心回升
若企業拉貨的需求能重回常軌
則下半年旺季行情仍有機會趕上
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盤面上多數都為跌深個股
而主流類股則是輪動到
紡織、EG、金融等，多數
反映下半年的旺季行情
另周五聯準會主席發表演說
因先前川普抨擊聯準會政策
將觀察是否放緩升息腳步
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台股今天雖然重回年線
但是量能沒有突破均量
若後續無法進一步放大
則指數仍維持區間盪震
本周半年線扣抵走入低檔
有利台股多方攻擊
倘若本周未能帶量向上
則錯過半年線扣抵值
代表法人將保守看待台股
※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。