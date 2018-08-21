【華冠投顧】「紡織」旺季業績? 誰獲大咖青睞後勁足?

焦點個股 : 1476 儒鴻、1477 聚陽、6488 環球晶、3532 台勝科、2368 金像電

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤量急縮、價收十字線、高點被五日線壓著、低點被 8/16 帶量Ｋ棒均價撐著，所以判斷極短線強弱的方法就很簡單，站上昨日高點視為轉強，可望續彈，失守昨日低點則提防 10663 點再破」。

在美股上漲、道瓊創高、美元續跌、亞股反彈利多下，今日大盤一早便站上昨日高點，技術面正式轉強，隨後一路震盪走高，最後一盤拉尾 + 93 點重上年線，OTC 指數由跌深反彈的矽晶圓族群帶動（6488 環球晶、3532 台勝科），收復昨日跌幅 + 1.47%。

今日大盤依舊無量，不過上週已預先提醒現階段無量上漲反而好，無量代表的是賣壓很輕，因此不需要多少量就拉得動（更何況昨日融資餘額還大減），極短線千萬不要見到價量背離便看空指數，否則極容易掉入誘空陷阱，而今天走的就是典型的誘空軋空走勢。

大盤今日過了年線，接下來將面臨實質解套壓力，之後就不能沒量了，價量關係必須轉為價漲量增之正向關係才有利攻堅。

＜PCB 族群＞

PCB 族群昨日進行強勢股補跌，族群之中除了最強勢的《2368 金像電》、《6108 競國》、《5439 高技》維持較大之正乖離外，其餘大致沿著上揚月線震盪行進，包括《4958 臻鼎 - KY》、《3044 健鼎》、《3037 欣興》、《8046 南電》... 等，逢低切入當選擇量縮回測支撐不破之個股，若下跌帶量或跌破支撐的就無需再考慮。

＜紡織族群＞

近日電子股走勢顛簸，資金明顯轉入金融、傳產，其中又以紡織族群最為整齊。紡織族群之上下游產業鏈 Q2 財報表現分歧，主要以紡織上游聚合、酯粒以及成衣廠表現較為亮眼。

上游聚合及酯粒題材的個股有《1402 遠東新》、《1413 宏洲》、《1409 新纖》... 等，在成衣廠部分有《1476 儒鴻》、《1477 聚陽》、《8916 光隆》、《4438 廣越》... 等，其餘強勢股尚有《1444 力麗》、《1447 力鵬》、《1455 集盛》、《4417 金洲》、《4432 銘旺實》、《1434 福懋》、《4433 興采》... 等。這些個股在近日台股回檔過程中非但抗跌甚至逆勢，籌碼也逐漸流向法人、大戶手中，雖然紡織股股性不若電子股一般活潑，但卻具備穩健、低風險之特性，尤其在現階段輪動快速的盤面上，不失為良好的多方標的，而哪些個股又是佈局的首選？

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。