【顧德投顧】台股跟隨美國股市上漲,擇股操作,勿碰被動元件

◆盤勢分析

台股終於跟隨美股上漲, 但是目前來看台股還是持續在一萬一到一萬零五百的箱型整理, 所以今天上漲之後, 大盤的空間就很有限了, 所以希望投資人可以盡量擇股操作, 我們覺得下半年的幾個類股有機會, 東協概念, 低本益比的生技, 受惠通膨的傳統原物料類股, 也許還有上攻的機會, 不過都是建議投資朋友逢低布局, 目前先看未來幾天中美的貿易談判, 我們覺得雙方歧見大, 要達成重大共識不易, 所以下半年大陸的食品價格很可能逐季走高, 因為大陸非美國的黃豆不可, 只能承受加稅後的價格, 而大多數的飼料都要以黃豆作為原料, 飼料價格上漲, 勢必帶動肉品價格上漲, 所以食品下半年可能受惠

被動元件昨天上漲, 今天小漲小跌, 短期來看被動元件應該打出短底, 這邊有望帶出一波反彈, 但是這邊不會建議投資人去搶這波反彈, 雖然行情可能不小, 可能超過十到二十個百分點的漲幅, 但是萬一反彈不成, 投資人就可能會套牢, 如果投資人不願停損, 建議就別買進該類股, 國巨八月營收應該持續高檔震盪, 其他擴產的被動元件公司更可能創新高, 如果想搶反彈的投資人, 買進之後, 若是被動元件的公司營收月增率不高, 甚至下滑, 建議盡快出場, 並且嚴設停損, 避免虧損過多, 以上, 謝謝