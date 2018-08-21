【華冠投顧】大盤量縮漲站上年線 翻多了嗎?

#族群追蹤

今天的強勢族群就是紡織、生技，生技部分 4123 晟德漲 6%、6497 亞獅康 - KY 漲 7.93% 最強、其中 1701 中化雖然小漲 3.21%，但整體結構與籌碼狀況是相對好的可以追蹤，缺點是量小了點，晟德反而是跌到季線反彈，仍須留意月線反壓；紡織部分則是 4426 利勤漲停，但反壓過近留意只是反彈，1476 儒鴻、1477 聚陽則是強勢多頭，目前也不建議追高，等待型態出現再介入風險會較低，而昨天才說大跌的矽晶圓不宜追空，今天 6488 環球晶出現強彈大漲 7%，能否帶動矽晶元族群打底還需要持續追蹤。

#盤勢分析

大盤漲 93 點收最高但量能續縮只有 1125 億，而今天雖然量縮，但從小時線觀察，今天的攻擊站上 08/17 高點完成短線 C-4 的空頭浪破壞型態，跨出了止跌重要的第一步，下一步關鍵就是下一次修正時是否能出現守住低點或是假跌破 10606 完成止跌形態，這樣講可能有點難懂，白話一點就是下一次修正 10606 要馬不跌破，就算跌破最好三天內要站回做出假跌破確認才能算是小時線止跌完成，而要翻多的關鍵仍然要看到 08/13 高點 10939 站上。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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