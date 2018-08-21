【亞洲投顧】反彈目標10829點

◆盤勢分析

今天大盤量平上漲，大盤站穩 10725 點，正式止跌展開反彈行情，今天出現訊號就偏多操作，直接簡單獲利，這就是順勢操作，反彈第一目標前波高點 10829 點，不過記住，反彈不好操作，有獲利要出場，否則等待壓力點放空的機會；這次大盤跌破 10893 點轉空點，龍哥先前就說請大家要順勢放空操作，就可以簡單獲利，這就是按照規劃操作，該進場就進場，該出場就出場。這個大盤，龍哥很早就提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。被動元件有反彈訊號，不過建議搶反彈的操作要快，否則容易受傷。

這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；今天很強的 1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！

今天外資期貨多單口，自營商期貨空單 1 口，外資選擇權佈局，自營商選擇權佈局。



【籌碼穩定的主力股】

5371 中光電，2383 台光電，6274 台燿，3037 欣興

2458 義隆，2439 美律，3227 原相，3533 嘉澤

1101 台泥，1102 亞泥，2014 中鴻，2027 大成鋼

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10725 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10893 點開始偏空操作，現在防守 10725 點。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估