【亞洲投顧】盤後分析

◆盤勢分析

台股今日表現十分不錯，指數開小高 10,697 點，之後指數震盪走高，今日指數最高 10792 點，終場收 10792 點，漲 93 點，漲幅 0.87%，技術面上為突破型態，不過成交量有些縮小，這點令人擔憂，昨天說溫水煮青蛙，現在火開大了，青蛙也跳走了，我想多方的下個關卡就是 10810 點，能不能帶量突破，是個關鍵。

權值表現普通，大立光 (3008) 在早盤小跌一會則上漲到 4730 元，最後收 4700 元，漲了 110 元，法人在大立光除權後就一路加碼，帶動了整個盤勢。而原本開低的台積電 (2330) 則一路走高，最後一盤還出大量，用 1400 多張拉高二檔，鴻海(2317)，則在平盤游。而國巨則是開低走高，向上拉升，漲 11 元，收 672 元，

今日開盤在 10698 點，下跌到 10682 點，最後一路走高收 10767 點。

外資今天買了 376 口，自營和投信則是共買 774 口，難得三大法人同站在買方。是因為明天週選結算嗎？壓力點為 10810，如支撐點 10700 點，明天剛好是週結算，如不想操作期貨的，也可試試選擇權，以小博大。

祝大家操作順利

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估