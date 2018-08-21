【永豐期貨】台指選擇權盤後－股匯雙漲 台股拉尾收復年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 96 點至 10766 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 26.2 點，電子期逆價差擴至 - 1.07 點，金融期逆價差縮至 - 5.77 點。現貨部分，三大法人買超 87.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1103 口至 3494 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 370 口至 35310 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 97 口至 10166 口。

週一美股續漲且美元指數因川普攻擊聯準會政策而大幅拉回，台股週二開高後雖早盤一度壓回平盤，但盤中隨著陸股止穩且漲幅擴大至 1% 以上而漲點擴大，加上美元指數拉回導至台幣連三升並一度升破 30.7 大關，股匯雙漲帶動買盤大量敲進權值個股，而週一大跌的櫃買指數也在跌深矽晶圓族群強彈帶動下，漲幅超過 1%，值得注意的是，隨著 10 點外交部宣佈與薩爾瓦多斷交，10 點過後台北股市期現貨反倒出現一波急拉買盤，似有特定買盤刻意拉抬穩定市場跡象，台股漲點也出現增量擴大，尾盤更在大單敲進權值股而以最高價作收，終場加權指數上漲 93.15 點或 0.871%，收在 10792.2 點，成交量能 1126.47 億，較前一日縮減 20.73 億。技術面來看，週二日 K 連二紅一舉站上 5 日線與年線反壓，日 KD 指標即將黃金交叉向上，但均線持續彎頭向下，上檔反壓重重，盤勢仍有測試波段新低壓力。

選擇權分析

週選擇權未平倉量觀察，賣權買權 OI 最大量支撐壓力區由 10600~10800 縮至 10700~10800，下檔壓力上移，其中賣權 10750、10800 的 OI 都增加超過 1 萬口，明顯高於買權的 OI 增量，全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.05 升至 1.15，大於中性值 1，整體顯示明日週選擇權結算的看多氛圍升溫。

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