【華冠投顧】被動元件、矽晶圓等股跌深反彈，台股站回年線!

美股漲跌互見，台股在股王大立光帶動下，加上被動元件、矽晶圓等股跌深反彈，以及傳產股、金融股等助攻，指數震盪走高，終場上漲 93 點，10792 作收，成交量 1125 億元，價漲量縮，站上年線。

美中貿易談判有望露出曙光，台股在上周跌深後，連續展開第 2 天量縮反彈，其中股王大立光 (3008) 股價連 2 漲，被動元件國巨 (2327)，華新科 (2492)，信昌電(6173)，蜜望實(8043)，禾伸堂 (3026)，大毅 (2478)，日電貿(3090) 等延 5 日線反彈，矽晶圓族群，在昨日大跌創新低後，今日也展開跌深反彈，包括環球晶 (6488)，台勝科(3532)，中美晶(5483) 等股價收紅! 其它族群方面: 上櫃生技類股大漲近 2%，包括大江 (8436)，亞獅康 (6497)，麗豐 - KY (4137) ，台微體 (4152)，晟德 (4123) 等大漲，表現亮眼；紡織股則有亞運開賽題材加持，利勤 (4426)漲停板，儒鴻 (1476)，聚陽 (1477)，遠東新 (1402)等也大漲。

台股近日反彈量能萎縮，有待人氣回籠，快速補量，否則上漲空間將受限，盤面各族群跌深反彈輪動，建議投資人採取低買高賣短線操作策略為主。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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