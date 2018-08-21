【華冠投顧】5371中光電.3105穩懋.2049上銀.3661世芯KY…表現亮眼!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3661 世芯 KY、6180 橘子、2456 奇力新、9958 世紀鋼。

◆台股盤勢分析:

◇老鼠屎

台北股市早盤小跌 - 2 點開出，開盤後隨即由黑翻紅，指數一路震盪走高；終場前再在台積電的強拉力抬下，加權指數上漲 + 93 點作收，收在 10792 點，成交量 1125 億。

台股一如果我們的預期… 多方開始表態上攻!! 延續我們昨天的分析… 外資的買盤回流，再加上自營商今天在選擇權明顯偏多；唯獨『融資大軍』持續『多殺多』。也因此台股『攻守交換』的結構並沒有改變，樂觀看待本周多方攻擊。特別在今天外資再度買超 + 61 億，另外「斷頭賣壓」也告一段落；顯示目前台股已經沒有『老鼠屎』，雖然不表示多方要『急漲』。但是目前上方的均線壓力，可望『關關難過，關關過』。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1262 綠悅 KY、2492 華新科、5310 天剛、6220 岳豐、2221 大甲、2368 金像電、4432 銘旺實… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3285 微端、3514 昱晶、2349 錸德、3018 同開、2388 威盛、3561 昇陽光… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估