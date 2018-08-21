滬深三大股指強勢反彈滬指漲1.43%U+A0 造紙板塊領漲

今日早盤，滬深兩市股指集體小幅高開，隨後在上證50標的藍籌股等權重股的帶動下逐步上行，滬指強勢收復2700點，大漲超1%;創業板指盤初震蕩，隨著科技股拉升也逐漸走高。

截止午間收盤，滬指早盤收報2737.13點，漲1.43%，成交742億;深成指早盤收報8548.83點，漲1.60%，成交額917億;創業板早盤收報1457.25點，漲1.50%，成交額301億。

盤面上，絕大多數板塊飄紅，造紙板塊領漲兩市，航空股表現活躍，ST、醫藥、白酒、軍工、中字頭等板塊漲幅居前。滬深兩市僅高送轉、芯片、5G、次新股、視聽器材、碳纖維等少數幾個表現疲弱。

截止11:31分，滬股通淨流入15.2億，深股通淨流入9.06億。

華泰證券認為，貨幣政策、財政政策邊際向好，人民幣匯率反彈，監管部門釋放呵護市場態度，東方園林(14.970, 0.00, 0.00%)成功發行12億元短融，市場緊張情緒進一步緩解，但部分投資者認為外部不確定性仍存，新興市場將持續承壓。綜合來看，看好先進製造板塊，保險、銀行等防禦性板塊，關註雲計算板塊及大跌後的必需消費品板塊，同時，低估值、高股息、破淨個股進入投資者視野。

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