台股盤後─股王穩軍心 被動元件、矽晶圓跌深反彈 重新收復年線

美股周一僅費城半導體指數收低，加上美中貿易傳出談判重啟消息，陸股在破底後連續 2 個交易日上漲，台股今 (21) 日開低走高，股王大立光 (3008-TW) 穩住多頭軍心，帶動蘋概股持穩表現，被動元件、矽晶圓、記憶體等股跌深反彈，加上傳產股、金融股助攻，終場收最高 10792.2 點，上漲 93.15 點，成交 1122.89 億元，順利收復年線。

法人認為，後續美股及外資仍是觀察重點，待人氣回籠推升量能，才有利後市表現。

美股周一漲多跌少，道瓊工業指數、NASDAQ 指數、S&P500 指數收紅，台股以 10697.01 點開出，下跌 2.04 點，盤面上包括蘋概股、網通股、半導體、被動元件股及矽晶圓都有表現，傳產股的紡織、電機機械、百貨等類股漲幅領先，指數開低後一路往上拉升，終場收在今日最高點。

蘋概三王部分，股王大立光 (3008-TW) 收 4700 元，上漲 2.39%，蘋概股走勢持穩，台積電 (2330-TW) 盤中一度翻黑，終場收漲 0.62%、鴻海 (2317-TW) 則是以平盤 81 元作收；被動元件股跌深反彈，國巨、華新科收紅。

傳產股也是助攻大收復年線的重要關鍵，由大型股領軍反攻，紡織股漲幅居冠，終場收漲 3.1%，遠東新 (1402-TW)、儒鴻 (1476-TW)、聚陽等股帶頭上衝，上銀 (2049-TW) 大漲激勵自動化族群的表現；權值股的統一、統一超收紅。

傳產股終場僅汽車、電器類股收低，紡織股之外，百貨股翻紅終場收漲 2.15%，電機機械收漲 2.15%，造紙股收漲 1.2%，水泥股收漲 1.61%，運輸股收漲 1.15%；金融股也是上漲作收。

部分，紡織股漲幅領先，儒鴻、遠東新、聚陽等股價走揚，統一、統一超、台化也是上漲攻勢，金融股也是上漲居多，金控股包括華南金、國泰金、開發金、玉山金等漲勢也強；各類股上漲居多，僅電器、汽車、觀光股走跌。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，今日權值股表現收小紅，加上大立光、矽晶圓、被動元件股跌深反彈，大盤指數收紅，由於基本面的表現並沒有那麼差，整體在跌深反彈股的帶動下站上年線，後續要觀察跌深股是否持續反彈，如果可以續強，有助大盤後續表現。

他認為，量能的部分近期較少，仍有待人氣回籠，預期在外資賣壓稍減，如果美股不出現重挫，外資買超也會回來，有助後續的表現。