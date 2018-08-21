台股盤中─蘋概、傳產股吸引買氣 站上5日線、觸及年線

台股今 (21) 日以小跌開出後翻紅，股王大立光 (3008-TW) 盤中大漲逾 2.61%，進一步拉動蘋概股的走勢，台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 守在紅盤之上，加上傳產股、金融股助攻，指數一路往上攻，站上 5 日線後直攻年線；法人認為，量能是重要觀察，若無法放量恐將持續整理格局，5 日線若能有效站穩可有助後續反彈。

美股周一漲多跌少，道瓊工業指數、NASDAQ 指數、S&P500 指數收紅，台股以 10697.01 點開出，下跌 2.04 點，盤面上以蘋概股、網通股、半導體、傳產股的紡織、電機機械、百貨等類股漲領先，指數開低後一路往上拉升，衝達 10783.76 點，一度觸及年線。

股王大立光成為穩盤指標，DRAM 股的南亞科 (2408-TW)、獲分析師郭明錤點名可望是新 iPhone 受惠股的聯德控股 - KY、印刷電路板的金像電、嘉聯益、台郡、技嘉、原相、聯電、網通的台揚等電子股都是資金進駐的標的，被動元件股的國巨、華新科盤中上漲。

傳產股部分，紡織股漲幅領先，儒鴻、遠東新、聚陽等股價走揚，上銀、統一、統一超、台化也是上漲攻勢，金融股也是上漲居多，金控股包括華南金、國泰金、開發金、玉山金等漲勢也強；各類股上漲居多，僅電器、汽車、觀光股走跌。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤量縮整理，在過程中若無法放量，恐將延續整理格局，今日盤中收復 5 日線，若能有效站穩，5 日線反彈將有助後續大盤走勢；OTC 也呈現跌深反彈，可留意續漲反彈股。