〈分析〉別讓中國房子從買不起變成租不起 恐拖累經濟

中國房租暴漲近期成了輿論最熱門的話題，除了率先被點名的北京，媒體調查其他一二線城市的房租漲的更兇猛，其中成都年增率更高達 31%，也讓官方再上火線，強調會加強監管。市場疾呼，要小心別讓中國的房子從現在的買不起變成連租都租不起，否則年輕人消費力也會跟著大減，連帶拖累整體經濟。

騰訊新聞整理中國房價行情網數據顯示，中國主要大中城市裡，成都房租的年增率以 31% 拔頭頭籌，深圳則以接近 30% 緊追在後，其他包括重慶、合肥、天津等房租的年增幅也都超過北京。目前大中城市裡，只有蘭州的租金年增幅在 10% 以內。從上述數據看來，過去一年來房租飆漲在中國已經是普遍現象。

數據來源：中國房價行情網，數據整理：騰訊新聞，圖片來源：華爾街見聞

房租飆漲原因到底是什麼？

雖然近期輿論把房租飆漲怪罪給長租仲介，指這些業者爭搶房源、哄抬房租，導致租金節節攀升。但其實長租仲介租房市場比例有限，貝殼研究院數據顯示，租賃機構化比例最高的大中城市是北京，為 10.3%。其次是杭州和上海，分別為 9.2% 和 7.6%，目前租房市場最多的還是房東個人出租。

機構認為，房租之所以飆漲的一大原因還是「租賃人口提高，供需短期失衡」，據 Real Data 和貝殼研究院數據顯示，中國大城市的租賃人口占比都在 25% 以上，北京和上海的租賃人口分別為 863 萬和 951 萬，兩地租賃人口佔比接近 40%。

不過，租房市場的房屋數量跟不上租賃人口，加上許多城市如北京市等這幾年忙著拆除未歸公寓和隔斷房、群租房等，更讓房源大幅減少。加上近期大學畢業季到來，也釋放出極大的租房需求，種種原因帶動近期房租大漲。

更糟糕的是，這輪新聞爆發後，甚至也讓向來「惜租」的房東們心裡不平衡，認為自己的屋況不差、管理費等居住成本也比長租公寓低，憑甚麼自己的房子要比長租公寓低，紛紛表示要漲租。

房租再漲 恐怕租不起

《21 世紀經濟報導》，眼看房租節節攀升，目前中國房價收入比已經高得離譜，如果房租水準跟隨房價上漲，房租支出就會超出一般民眾支付能力。

以北京去年平均年工資收入為人民幣 101,599 元計算，除去包括稅金在內的各項開支後，人均可支配收入為人民幣 57230 元。按照仲介業者我愛我家統計，2018 年北京上半年每套月租金均價 4649 元，考慮到合租等問題，北京房租收入比已經接近 60%，從買不起轉變為租不起，代表一般年輕人幾乎沒有儲蓄可以付買房的首付。

更嚴重的是，這樣「買不起轉變為租不起」的現象很可能陸續在其他城市出現，原因在於過去兩年多來，中國各地房價已經大幅攀升到本地收入水準無法支撐的狀態。

若房價不降，房租會繼續跟漲，「租不起」現象會越來越嚴重，屆時年輕人為了付房租，會逐步喪失消費力，消費萎縮不僅影響經濟成長，也會產生晚婚、不生育等社會問題。

對中國官方來說，雖然前幾天已經請被點名的業者「喝咖啡」，但就算有心要管，長期下來中國政府對租賃市場的一手數據有限，拼湊起來也很難反應市場全貌，加上租賃市場的分散性，監管手段有限。之前比較常見的做法就是「檢查、約談」，至於其他則是靠「行業自律」。

儘管中國官方近來強調會從嚴治理租房市場哄抬價格的亂象，重申房子是用來住的，不是用來炒的，不過有媒體認為，用政策手段控制房租增速沒有太大意義，因為房價相對收入過高，房價不降就會刺激房租慢慢追漲，

這樣系統性問題不解決，屆時推高的不只有房租，還會包括大部分物價。同時，高房價嚴重抑制內需，影響經濟增速與個人收入。要避免陷入這種情況，最關界的還是要從源頭做起，遏制房價上漲。