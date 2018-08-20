中國收緊房地產融資再出招 傳多地暫停新增地產信託報備

中國再收緊房地產融資，今 (20) 日最新消息指出，福建、浙江、江蘇、上海等地銀監局發文暫停新增地產信託的報備，至於先前已過審的信託可發行。據核實，福建、浙江、陝西、天津從上禮拜就已陸續接到窗口指導，至於北京尚無強制性要求。

騰訊新聞《一線》報導，一家陝西信託公司業務負責人表示，在上週五就已收到銀監會的窗口指導，要求全面暫停房地產信託業務，若先前已通過監管報備，且合約和抵押等擔保措施已辦理完畢的，可以允許繼續放款。這名負責人表示，等監管層看完 9 月各家信託公司的自查報告後，會再定政策。

另一位信託經理更指出，上述銀監局對信託公司的窗口指導不是全部行業皆然，只是當地的銀監局對當地信託公司的指導，並非針對全國，預料很可能是收到通知的地區槓桿率太高了。

《華爾街見聞》報導，數據顯示 2018 年 1-7 月，房地產集合信託放量年成長 80%，目前銀監會的最新動作，是在進一步收緊房地產融資。先前公布的 7 月 70 城房價數據年增幅較 6 月擴大 0.8 個百分點，三線城市新房漲幅擴大。

在官方積極金融去槓桿背景下，託募集資金較為困難，反觀地產信託卻是一枝獨秀，逆勢上漲。但隨著監管趨嚴、資金募集難度加大，未來房地產信託業務發展會有較大的競爭壓力。