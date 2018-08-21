【異動股】航空板塊早盤拉升 吉祥航空(603885-CN)漲近5%

今早，航空板塊拉升走強，截至發稿，吉祥航空(603885-CN)漲4.89%報12.65元，華夏航空(002928-CN)漲3.84%報24.9元，東方航空(600115-CN)漲3.19%報5.5元，南方航空(600029-CN)、中國國航(601111-CN)漲近3%，春秋航空(601021-CN)上漲逾2%。

消息面上，人民幣兌美元匯率連續三日升值，人民幣兌美元中間價今日報6.8360 ，上調358點，升值至2018年8月9日以來最高，升幅創2018年7月26日以來最大。此外，近期原油價格震蕩走弱，上週紐約油價一度跌破65美元，受此影響，航空板塊走強。

平安證券此前也表示，供需改善、提價落地，業績、估值有望雙提升。航空需求端保持較高增速，預計未來兩三年內會維持12%左右的增速水平;在供給端，從三大航的經營數據來看，客座率在4月份創新高，供需改善明顯。從成本端來看，燃油附加費大概可覆蓋新增燃油成本的80%，同時，非油成本的管控不斷優化。票價改革持續推進，一線城市票價放開預期不斷落地，有利於航司業績向上空間打開。

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