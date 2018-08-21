【永豐期貨】台指選擇權盤前－店頭指數疲軟 台股遇壓量縮小漲

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 9 點至 10670 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 29.05 點，電子期逆價差縮至 - 0.7 點，金融期逆價差縮至 - 6.86 點。現貨部分，三大法人買超 21.09 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1023 口至 2391 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2754 口至 34940 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 590 口至 10263 口。

上週五美股三大指數齊收紅，道瓊盤中創波段新高，激勵週一台股平高盤開出，早盤一度衝高挑戰 5 日線，但陸股衝高後拉回，加上店頭指數開盤後一路疲軟影響士氣，使台股追價買盤後繼無力，十點半過後指數反轉走低翻黑，直到午盤過後才見低接買盤進場承接，推升指數緩步收斂跌幅並回升至平盤之上，終場加權指數上漲 8.09 點或 0.076%，收在 10699.05 點，成交量能 1136.16 億，較前一日縮減 146.64 億。今日雖然金融、電子、非金電均收紅，三類指數漲幅分別 0.13%、0.06%、0.08%，但個股漲跌分歧，市場資金流向較不明顯。技術面觀察，週一日 K 連兩日量縮反彈但未能站上 5 日均線與年線反壓，KD 與 MACD 持續偏空下行，多數均線呈空頭排列，整體來看上檔反壓沉重，加上店頭指數頻創波段新低，因此台股盤勢有反覆測試前波低點壓力。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10900 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.05，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.49% 升至 11.68%，賣權平均隱含波動率由 15.39% 升至 15.44%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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