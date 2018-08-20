【華冠投顧】08/20（一）強者轉弱弱者破底!!先賺再說

◆盤勢分析

焦點個股：3481 群創、6488 環球晶、2492 華新科、2368 金像電、3374 精材

英偉達和應用材料財報不佳，使費半指數下跌，但美中、美墨貿易有轉機，使道瓊上漲 110 點。台股早盤開高漲勢軟弱不如美股。早盤預估成交量嚴重萎縮至 800 多億，僅靠 6505 台塑化、3481 群創、2303 聯電、2002 中鋼等權值股撐盤，拉升指數上漲 39 點，但賣壓重重，再加上 OTC 矽晶圓 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3707 漢磊等大跌，又再度破底，使 OTC 指數開高走低、殺聲隆隆！！！尾盤控盤者特別用力急拉動被動元件雙龍 2327 國巨、2492 華新科，就是想穩住大盤與 OTC 的跌勢！！也希望能穩住低接 MLCC 或套牢 MLCC 的廣大投資者信心…… 急拉尾盤，使大盤小漲 8 點，成交量縮為 1132 億（為 4 月 13 日以來最低量）日 K 收紅十字線，OTC 則依然大跌 1.33%，合計上漲家數 583 家，下跌家數 839 家。

被動元件 2327 國巨、2492 華新科、3090 日電貿、2478 大毅、3026 禾伸堂、5317 凱美等盤中又重演上週五開高走低的走勢，在尾盤出現人工盤拉抬，使被動元件開始橫向震盪……

矽晶圓則是重挫，雖然尾盤有拉，但跌幅甚大，如 6182 合晶、6488 環球晶、3532 台勝科…… 盤中均殺跌停

MOSFET 的 3317 尼克森、6435 大中、5299 杰力、8261 富鼎等，加上車用二極體 5425 台半、2481 強茂也被影響開高走低……

上周二老師分享的多頭強勢三大飆股－「硬幫幫」2027 大成鋼、「軟綿綿」4953 緯軟、「今帥帥」2368 金像電，這些強勢股均漲多拉回，無須追價…… 弱勢股除矽晶圓頻頻破底外，5264 鎧勝 - KY、3149 正達、3413 京鼎、4947 昂寶 - KY、3374 精材、6244 茂迪…… 再度破底……

台股漲勢相對連漲數日的美股，虛弱甚多…… 今日強勢股轉弱，弱勢股更弱…… 因此幸運星團隊於上周五及今日早上 10 點前再度分批執行全國會員上週買進的持股停利動作，現金先放口袋再說囉…… 文章篇幅有限…… 有新的飆股會在 LINE 粉絲群中第一時間再度無私分享！！！詳細內容歡迎免費加 LINE 群組，隨點隨聽《股市幸運星》節目

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。